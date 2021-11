Često se možete izgubiti u online trgovini tražeći darove, i na kraju iz svega izaći bez ideje što kupiti. I upravo je to trenutak u kojem svi griješimo kad kupujemo darova. Barem tako smatra Joanne Al Samarae koja vodi gift shop i konzultantski servis Magpie and Co, prenosi HuffingtonPost.

- Posjećujemo trgovine pitajući se što imaju u odjeljku s darovima, a zatim za taj dar tražimo odgovarajućeg primatelja. To je pogrešno. Oslanjamo se na to da nam trgovine govore što bismo morali darovati, umjesto da ih rabimo samo kao inspiraciju - kaže Joanne.

Valja prihvatiti da nam treba revizija dosadašnjeg načina darovanja te da bismo trebali cijeniti manje i promišljenije darove umjesto paničnog kupovanja bilo kakvih stvari koje će na kraju završiti u ladici. No mnogi od nas to rade.

- Istraživanje TK Maxx je otkrilo je da 75 posto ljudi darove kupuje kao na autopilotu te po navici svake godine biraju isti dar - napomenula je.

Gdje započeti s kupovanjem darova?

Kad kupujete za više ljudi, ideja o shoppingu može biti prilično iscrpljujuća. Pomaže ako napišete listu ljudi kojima ćete poslati darove te koliko novca želite potrošiti na svakog od njih. Osim toga, internetska kupovina i trenutni veliki popusti posvuda, daju vam priliku kupovine iz udobnosti vlastitog doma, bez gužve, trčanja i pritiska sa strane - i to svakako iskoristite.

Joanna vjeruje da je važno odrediti budžet prije nego što odlučite što im želite kupiti.

- Važno je štedjeti novac, pa je određivanje troškova nužno na samom početku, prije nego što krenete tražiti darove - kaže ona.

Razmislite o osobnim stvarima

Potom ozbiljno promislite o tome što taj čovjek za kojeg kupujete dar doista voli. To također zapišite. Koji su mu hobiji, vještine i interesi? Je li u zadnje vrijeme započeo neki novi hobi pa to može inspirirati vašu kupovinu?

Kao primjer Joanna je navela situaciju sa svojim prijateljem koji je tijekom lockdowna naučio peći kruh, pa mu je odlučila darovati najkvalitetnije maslinovo ulje.

- Mnogi se brinu da ono što daruju nije osobito vrijedno, no kad je riječ o darovima, cijena uopće nije važna nego ideja koja pokazuje da ste čitavo vrijeme slušali tog čovjeka i prepoznali njegove želje i potrebe. Stvari ne moraju biti skupe nego pokazati da ste mislili na nekoga - kaže Joanna.

Zato dobro promislite o željama i potrebama čovjeka za kojeg kupujete dar.

- Ljudi često kroz razgovor natuknu što žele ili im treba, ali mi to ne uspijemo uvijek prepoznati - kaže ona.

Ako ne znate puno o interesima ili ne želite darovati nešto povezano s hobijem, razmislite o situaciji u kojoj se vi nalazite tijekom ove pandemije pa se kao rezultat mogu nametnuti ideje za darove.

Personalizirana futrola za putovnicu tako nije najbolji izbor dara ili slični predmeti za posebne prilike mogli bi dugo čekati u ormaru priliku za izlazak. Stoga je mudrije odabrati nešto za kućanstvo.

- Mislim da ćemo i ove godine viđati više darova za domaćinstvo te da će oni biti na vrhu liste umjesto odjeće, parfema, pa čak i nakita. Naši domovi su postali naša utočišta i počinjemo ozbiljno o njima brinuti i uređivati ih - nastavila je Joanne.

Kaže da će pokloni za brigu i skrb o sebi također biti među prioritetima.

- Počnite razmišljati o malim stvarima koje ljudi rade kako bi ostali dobro. To bi mogla biti joga, meditacija, kuhanje, slikanje ili vrtlarenje. Toliko je darova koji odgovaraju svakom od ovih područja - kaže Joanne.

Dodala je kako u posljednje vrijeme ima više kupaca zainteresiranih za holističke darove poput kristala, tarot karata i tamjana. Ljudima je više stalo da kupuju lokalno i kupuju stvari koje su kvalitetne, a ne nešto što će se brzo slomiti i to je postalo trend unazad pet godina. To je posebno važno za veći broj ljudi s manjim proračunom.

- Kupite jedan izvrsni poklon, a ne tri osrednja - savjetuje ona.

Što darovati nekome tko ima sve?

Uvijek postoji taj jedan prijatelj koji izgleda kao da ima sve što bi mu moglo zatrebati. Tako ćete im na kraju kupiti gluposti, poput šešira u kojem se nalaze limenke piva ili šalice u kojoj se sadržaj sam miješa, a koji zapravo ne znače ništa.

Joanne kaže da su situacije u kojima netko ima zaista sve vrlo rijetke, no ako se mučite što nekome darovati, ona preporučuje da u toj situaciji kupite nešto što vi volite.

- Ono što sam naučila jest to da je u odnosima važno dijeljenje, a kad ljudima darujete nešto što volite, i oni su toga svjesni, pozivate ih da uđu u vaš svijet. Ako daru pridružite rukom ispisanu karticu na kojoj objašnjavate zašto ste im darovali upravo to, tada je dar još više vrijedan - objašnjava ona.

Dar možete izraditi i sami

Ako vam novac nedostaje ili želite pokazati svoje novostečene vještine, darovi koje ste sami izradili biti jednako, ako ne i još više dojmljivi.

- Ako nešto možete sami izraditi, onda je to daleko osobnije - tvrdi Joanne čiji otac obožava drvene radove i često joj izrađuje male drvene sitnice poput pladnjeva ili kutija za nakit.

Ako ste se možda zainteresirali za slastice i to vam je postao novi hobi, onda biste možda mogli ispeći neke ukusne darove. Ako ste umjetnik ili fotograf, poklonite dio svog umjetničkog rada.

Možete napraviti domaće džemove i namaze, lijepo ih upakirati ili napisati pjesmu i uokviriti je. Ako šijete ili pletete, možda biste im mogli izraditi navlaku za kauč na kojoj će dočekati zimu.

- Stvarno možete biti kreativni jer će takvi predmeti uvijek osvojiti srca - zaključila je Joanne.