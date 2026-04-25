Iskusna stjuardesa savjetuje kako bezbolno preživjeti let s malom djecom

Kabinsko osoblje s preko 20 godina iskustva podijelilo je svoje najbolje savjete za letenje s malom djecom bez stresa
Od uznemirenih roditelja do uzbuđene djece, kabinsko osoblje vidjelo je niz situacija u zraku. Iskusna stjuardesa Andrea Owen, koja radi za TUI od 2003., nakon više od 3000 letova kune se da je tajna putovanja bez stresa za obitelji s djecom u pripremi.
Prije nego što krenete prema zračnoj luci, razgovarajte s djecom o tome što će se točno dogoditi. Važno ih je informirati o svemu - od postupka prijave do sigurnosne provjere i polijetanja, ako su dovoljno stari. Ključno je da to zvuči kao uzbudljiva avantura, a ne kao nešto oko čega se treba brinuti.
Što se tiče ukrcavanja, Andrea je vidjela dva različita pristupa i kaže da to ovisi o osobnosti djece. Neke obitelji smatraju da im što brži ukrcaj daje dodatni prostor za disanje kako bi se smjestili, spremili torbe i udobno smjestili djecu bez osjećaja žurbe. Drugi pak vole ući u avion zadnji, pogotovo ako njihovi mališani ne mogu dugo mirno sjediti.
Zaokupljati djecu tijekom leta, čak i ako je riječ samo o kratkom putovanju, može biti izazovno. Andrea preporučuje spakirati različite aktivnosti - od igračaka, aktivnosti i grickalica. Možete im dati da sami pakiraju torbu kako bi bili uzbuđeni ili spakirati neke igračke iznenađenja koje prije nisu vidjeli.
Tlak zraka česta je briga mnogih roditelja, no, to je srećom lako riješiti. Za bebe i malu djecu, hranjenje tijekom polijetanja i slijetanja je izvrsno, bilo da se radi o dojenju, bočici ili čak samo dudi - pokret sisanja pomaže u izjednačavanju tlaka u ušima. Starijoj djeci dajte žvakaće gume ili lizalice oko 30 minuta prije slijetanja jer tada tlak stvarno počinje rasti.
S klima uređajem koji puše i naguranošću u malom prostoru s puno ljudi nekoliko sati, temperatura varira tijekom letova. Stoga preporučuje da je dijete slojevito odjeveno da biste mogli dodati ili skinuti odjeću kako bi mu bilo udobno. Predlaže i rezervne odjeću na dohvat ruke u slučaju prolijevanja ili nezgode.
Pakiranje hrane još je jedan važan savjet, a Andrea preporučuje korištenje 'malih pladnjeva za grickalice s više pretinaca'. Djeca ih apsolutno obožavaju i postoji nešto u tome što imaju puno različitih poslastica na izbor, što ih može dugo zabavljati.
Ponesite od kuće njima bliske i udobne stvari poput dekice ili plišane igračke. Ako putujete u vrijeme kada bi vaše dijete inače spavalo, pokušajte se što više pridržavati te rutine.
Slobodno pitajte osoblje za pomoć kaže Andrea. Dodaje kako je zagrijala brojne bočice, donijela bojanke pa čak i zabavljala mališane dok su roditelji odmarali. Mnogi od nas su, kaže ona, i sami roditelji, pa potpuno razumijemo koliko let može biti opterećujuć za djecu i roditelje.
