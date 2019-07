'Ispirete' li u ustima dudu koja djetetu padne? Promislite opet

Baš kako se prije mislilo da prostor u kojem beba boravi mora biti skoro pa sterilan, dok nije dokazano da to djetetu može naškoditi i izazvati alergije ili ekceme, sada znanost kaže da 'nije loše da mama dudu s poda očisti u ustima'.

Naime, zahvaljujući studiji Američkog koledža za alergiju, astmu i imunologiju (ACAAI), otkriveno je da djeca roditelja koji u ustima 'ispiru' varalice, rjeđe pate od brojnih alergija. Od 128 intervjuiranih majki u razdoblju od 18 mjeseci, 12 posto je priznalo da imaju tu naviku, a njihova su djeca imala niže razine IgE (alergen-specifičnog imunoglobulina E).

Foto: Dreamstime

Naš imunološki sustav IgE proizvode kad su nam tijela ugrožena određenim bakterijama i virusima, a zdravi bismo trebali imati mali broj IgE antitijela u krvi. Ta će brojka rasti kad soba ima alergijsku reakciju, tako da je visoka razina IgE povezana s alergijama. A njihova je razina, prema znanstvenicima, kod djece čiji roditelji imaju spomenutu naviku čišćenja dude, bila niža zbog prijenosa mikroba iz roditeljskih usta.

Znači li to da 'cuclanje' dude može smanjiti rizik od alergija? Pa, baš i ne treba računati s tim. Naime, s portala Kidspot su baš to pitali kliničkog imunologa, prof. Johna Zeiglera, a on kaže:

- Pokazalo se da djeca koja odrastaju u nešto prljavijem okruženju zaista imaju manji broj alergija, ali nije poznato zbog čega je to tako. Djeca koja žive na selima i farmama npr. rjeđe imaju astmu, a smatra se da bi razlog mogla izloženost česticama mikroba koje nastanjuju crijeva životinja, ali nitko to još nije dokazao.

Zeigler dodaje i da se obavezno trebaju sterilizirati bočice i posuđe iz kojeg dijete jede kad počne jesti krutu hranu, jer je dječji imunološki sustav još nedovoljno razvijen.

A tu, rekao je za Mirror, spadaju i dude, jer on ideju da roditelj bakterijama može 'poboljšati' imunološki sustav djeteta smatra besmislicom i 'jednom od bapskih priča'.