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Ispit muškosti? Prvi uspon na Triglav bio je prije 248 godina

Piše Ana Vukašinović,
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Ispit muškosti? Prvi uspon na Triglav bio je prije 248 godina
Foto: Arhiva VL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Prvi zabilježeni uspješan uspon vezuje se uz četvoricu domaćih ljudi iz Bohinja - Lovrenca Willomitzera, Štefana Rožiča, Matevža Kosa i Luku Korošca

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'Danas i sutra na Triglavu se slavi 200. obljetnica prvog uspona na najviši vrh Julijskih Alpa', pisao je Večernji list u izdanju od 26. i 27. kolovoza 1978. godine, objavljen povodom obljetnice prvog dokumentiranog uspona na Triglav. Danas, 2026., obilježava se 248. obljetnica, a Slovenski planinski muzej već priprema program "Triglav 250" za 2028. godinu.

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