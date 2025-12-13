Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
ŠTO VI MISLITE?

Ispovijest Hrvatice: 'Muž masturbira dok se tušira i gleda pornografiju. To mi jako smeta'

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Ispovijest Hrvatice: 'Muž masturbira dok se tušira i gleda pornografiju. To mi jako smeta'
Foto: Dreamstime

Na Facebook stranici 'Mamine tajne anonimne i javne' oglasila se čitateljica progovorivši o tome kako se probudila i čula da njen muž masturbira tijekom tuširanja i gleda pornografiju

U naizgled savršenom braku ponekad se mogu pojaviti neočekivani izazovi koji testiraju međusobno povjerenje i granice. Jedna čitateljica anonimno je podijelila svoju priču o tome kako je privatna navika njezinog supruga postala izvor stresa i zabrinutosti.

POGLEDAJ VIDEO: 

Pokretanje videa...

Spavačica 00:48
Spavačica | Video: 24sata Video

- Mi smo blizu tridesetih godina, imamo troje djece i naš odnos je zaista sjajan. No ono što mi smeta jest što se moj muž samozadovoljava kad ode u kupaonicu. Ranije me to nije toliko pogađalo, sve dok jedne noći nisam slučajno čula što radi. Od tog trenutka svaki put kad ode u kupaonicu, osjećam strah da to radi, i to mi uništava mir - napisala je čitateljica na Facebook stranici 'Mamine tajne anonimne i javne' .

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Iako je razgovarala s partnerom o svojim osjećajima, njemu je suludo da bi joj to mogao zabraniti, a ona sama priznaje da je svjesna kako je masturbacija prirodna i normalna aktivnost. No činjenica da je nenamjerno svjedočila njegovom činu izaziva intenzivnu anksioznost i frustraciju, što joj sada utječe na svakodnevni mir i sklad u braku.

SEKS ZA TOPLINU 10 razloga zašto su odnosi zimi bolji nego u ostatku godine
10 razloga zašto su odnosi zimi bolji nego u ostatku godine

Stručnjaci objašnjavaju da je masturbacija prirodna i zdrava praksa, čak i kod odraslih u dugoročnim vezama, i da sama po sebi ne znači da postoji problem u odnosu ili da partner nije zadovoljan. Problem nastaje kada takve privatne navike izazivaju tjeskobu kod drugog člana braka, osobito kada se nenamjerno otkriju.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

U ovakvim situacijama je ključno otvoreno razgovarati o vlastitim osjećajima bez osuđivanja partnera. Važno je i prihvatiti da partner ima pravo na privatne trenutke i intimne aktivnosti, baš kao i svatko od nas. Ako emocije poput tjeskobe i nelagode postanu preintenzivne, korisno je raditi na vlastitim reakcijama kroz samorefleksiju ili razgovor sa stručnjakom, a ponekad i zajedno kao par.

PREPOZNAJETE LI SE? Ako vas ovo zabavlja, moguće je da ste ekstremno inteligentni
Ako vas ovo zabavlja, moguće je da ste ekstremno inteligentni

Ključ je u dijalogu, poštivanju privatnosti i aktivnom radu na vlastitim osjećajima, jer partnerova masturbacija sama po sebi ne mora ugroziti kvalitetu braka, već može biti prilika za dublje razumijevanje i jačanje povjerenja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Dnevni horoskop za subotu 13. prosinca: Vage su pristupačne, Lavovi pružite ruku pomirenja
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za subotu 13. prosinca: Vage su pristupačne, Lavovi pružite ruku pomirenja

Pročitajte dnevni horoskop za subotu 13. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Žigoli otkrivaju nepoznato: Evo što žene zapravo žele u krevetu
10 ispovijesti

Žigoli otkrivaju nepoznato: Evo što žene zapravo žele u krevetu

Profesionalni ljubavnici, poznati po tome što svojim klijenticama pružaju ne samo seks, nego i emocionalnu povezanost, otkrili su što žene zaista žele u seksu - i često je to mnogo više od samog fizičkog čina
Numerolozi: Evo što vam 2026. donosi prema datumu rođenja
GODINA VELIKIH PROMJENA

Numerolozi: Evo što vam 2026. donosi prema datumu rođenja

Nova godina je pred vratima, pa se možda pitate što vam donosi 2026. Nakon što ste prebrodili izazovniju 2025., možda ćete biti pomalo zabrinuti zbog onoga što numerologija ima za reći o energiji 2026. Srećom, ona obećava biti okrepljujuća i inspirativna

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025