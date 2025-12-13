Ispovijest Hrvatice: 'Muž masturbira dok se tušira i gleda pornografiju. To mi jako smeta'

U naizgled savršenom braku ponekad se mogu pojaviti neočekivani izazovi koji testiraju međusobno povjerenje i granice. Jedna čitateljica anonimno je podijelila svoju priču o tome kako je privatna navika njezinog supruga postala izvor stresa i zabrinutosti.

- Mi smo blizu tridesetih godina, imamo troje djece i naš odnos je zaista sjajan. No ono što mi smeta jest što se moj muž samozadovoljava kad ode u kupaonicu. Ranije me to nije toliko pogađalo, sve dok jedne noći nisam slučajno čula što radi. Od tog trenutka svaki put kad ode u kupaonicu, osjećam strah da to radi, i to mi uništava mir - napisala je čitateljica na Facebook stranici 'Mamine tajne anonimne i javne' .

Iako je razgovarala s partnerom o svojim osjećajima, njemu je suludo da bi joj to mogao zabraniti, a ona sama priznaje da je svjesna kako je masturbacija prirodna i normalna aktivnost. No činjenica da je nenamjerno svjedočila njegovom činu izaziva intenzivnu anksioznost i frustraciju, što joj sada utječe na svakodnevni mir i sklad u braku.

Stručnjaci objašnjavaju da je masturbacija prirodna i zdrava praksa, čak i kod odraslih u dugoročnim vezama, i da sama po sebi ne znači da postoji problem u odnosu ili da partner nije zadovoljan. Problem nastaje kada takve privatne navike izazivaju tjeskobu kod drugog člana braka, osobito kada se nenamjerno otkriju.

U ovakvim situacijama je ključno otvoreno razgovarati o vlastitim osjećajima bez osuđivanja partnera. Važno je i prihvatiti da partner ima pravo na privatne trenutke i intimne aktivnosti, baš kao i svatko od nas. Ako emocije poput tjeskobe i nelagode postanu preintenzivne, korisno je raditi na vlastitim reakcijama kroz samorefleksiju ili razgovor sa stručnjakom, a ponekad i zajedno kao par.

Ključ je u dijalogu, poštivanju privatnosti i aktivnom radu na vlastitim osjećajima, jer partnerova masturbacija sama po sebi ne mora ugroziti kvalitetu braka, već može biti prilika za dublje razumijevanje i jačanje povjerenja.