Isprobali smo cimet rolice koje su hit u Zagrebu: 'Tajna mekog tijesta je u hladnoj fermentaciji'

Mirisi jeseni već su se debelo počeli širiti Zagrebom. No osim aroma kestena i pečenoga kukuruza u zraku, ulicama se širi miris cimeta. Točnije, on će vas definitivno zapahnuti ako prošetate Vlaškom ulicom petkom, subotom i nedjeljom. Taj neodoljivi miris koji mami na zalogaj dolazi iz Rollin’a, artisan pekarnice s cimet rolicama, čija je vlasnica simpatična Petra Hadaš (24).

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Pokretanje videa... VIDEO Cimet rolice iz Rollin' pekarnice | Video: 24sata/Lucija Očko/Pixsell

Otvorena je tek tri tjedna, a već je postigla ono što rijetko kome uspije - ljudi satima čekaju u redu samo da se dočepaju ove prekrasne jesenske slastice. Jedinstveni je to koncept koji je Petru doveo do viralnosti na društvenim mrežama u samo nekoliko dana i ljude natjerao da zavole ovu slasticu čak i ako nisu neki obožavatelji. Naime, caka je u tome što pekarnica radi samo petkom, subotom i nedjeljom od 10 sati pa sve dok se zalihe ne rasprodaju. Upravo su ograničena ponuda i različiti okusi cimet rolica privukli i Zagrepčane i turiste.

Kako bismo otkrili što se sve krije iza popularnih rolica, zaputili smo se u Rollin’, gdje nam je Petra otvorila vrata svog malog slatkog carstva i ispričala kako je cijela priča počela.

Njezin put do slastičarstva nije bio nimalo klasičan. Završila je studij sestrinstva, a trenutno studira na diplomskom studiju Upravljanja poslovnim komunikacijama. Kroz različite poslove i iskustva, kaže, nastojala je steći što više različitih vještina, a paralelno je razvijala i ljubav prema slastičarstvu.

- Ozbiljnije sam se time počela baviti kroz svoj mali brend Mon Cheri, a zatim sam odlučila dodatno se školovati u Francuskoj. Na kulinarskoj školi École Ducasse završila sam program Bakery Essentials, a to iskustvo donijelo mi je sigurnost da jednog dana napravim nešto svoje - rekla nam je.

Kaže kako je ideja o maloj pekarnici u centru Zagreba postojala u njenoj glavi godinama, samo je čekala pravi trenutak za realizaciju.

- Oduvijek sam voljela rolice od dizanog tijesta, a nedostajalo mi je mjesto koje bi bilo fokusirano upravo na njih, ali na malo drukčiji način. Kroz putovanja,

školovanje, pop-upove i testiranje različitih recepata ideja je postupno sazrijevala - opisala je Petra.

Izbor je pao upravo na cimet rolice. Petri su one oduvijek bile jedan od najdražih comfort foodova, a privlači je i to što jednostavna baza ostavlja mnogo prostora za kreativnost.

- Htjela sam napraviti mjesto na kojem rolica nije samo klasična rolica s cimetom nego proizvod oko kojeg možemo stalno stvarati nove okuse, kombinacije i cijelu priču - objašnjava.

Upravo zato Rollin’ nudi šest vrsta cimet rolica, među kojima je jedna uvijek limited edition. I svaka je ručno rađena. Nove okuse Petra najčešće bira intuitivno, a inspiraciju pronalazi u desertima koje voli, putovanjima, društvenim mrežama, sezonskim namirnicama, ali i idejama kupaca. Kad je riječ o njezinim favoritima, Petra kaže da je teško nadmašiti klasiku.

- Koliko god radili nove i ‘luđe’ okuse, dobra klasična rolica s cimetom i cream cheese glazurom uvijek mi je broj jedan - rekla nam je.

Ipak, među favoritima joj je i Banana Pudding, zbog kombinacije banane, vanilije i cimeta. Kako kaže, banana bread jedan joj je od dražih deserata, pa joj je taj okus posebno blizak. A kupci se najčešće vraćaju Biscoffu, dok limited edition rolice iz vikenda u vikend privlače velik interes upravo zato što su dostupne samo kratko.

Iako je Rollin’ otvoren tek nekoliko tjedana, prve reakcije već su premašile Petrina očekivanja. Interes je, kaže, bio vidljiv još dok su Rollin’ gradili na društvenim mrežama, no odaziv od prvog dana ipak je bio veći od očekivanog. Posebno joj je, kaže, nevjerojatno vidjeti ljude kako čekaju u redu, vraćaju se već idućeg vikenda te im šalju poruke i fotografije svojih rolica.

- U prva tri tjedna naučili smo vrlo mnogo. Najviše u organizaciji proizvodnje i procjeni količina, ali sam koncept zasad ne bih mijenjala. Više razmišljamo o tome kako ga poboljšavati, ubrzati neke procese i učiniti ga još boljim - zaključuje.

A ako se pitate u čemu je tajna savršeno mekane cimet rolice, Petra ima jednostavan savjet. Ključ je u hladnoj fermentaciji - tijesto se pripremi dan ranije i tijekom noći ostavi u hladnjaku.

Kakve su ove rolice kad ih napokon kušate? Isprobali smo četiri od šest okusa - Pecan & Bacon, slanu verziju cimet rolice, onu s keksom Biscoff, Original i Malina cheesecake. Cijene im se kreću od 5 do 6,50 eura. Prvo smo isprobali Biscoff rolicu i možemo reći da je ukusna, kremasta i ima taman svega. Ali je i poprilično zasitna, jedna vam je sasvim dovoljna. Iduća na redu bila je slana verzija, sa slaninom i pekan orasima. Bila nam je poprilično neobična kombinacija okusa, tako da možemo reći kako je ovo definitivno za one koji vole eksperimentirati. Naš favorit definitivno je malina cheesecake, koja ima tu blago kiselkastu notu, koja razbija slatkoću rolice i daje joj fini balans. Za kraju, tu je originalna cimet rolica, koja je zaista klasik i idealna za one koji vole igrati na sigurno.