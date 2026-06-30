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Isprobali smo sve na ljetnom Fuliranju u Zagrebu: Banana puding sladoled je savršenstvo!

Piše Anamarija Dukši,
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Isprobali smo sve na ljetnom Fuliranju u Zagrebu: Banana puding sladoled je savršenstvo!
Foto: PIXSELL/Marko Lukunic
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Za početak, veliki favorit su nam smash burgeri iz Instituta za burgere by Mate Janković. On nam je predstavio svoj novi Pesto Smash burger kojeg naziva i 'ljetnim burgerom'

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Fuliranje Summer Oasis, odnosno ljetno izdanje Fuliranja ponovno je otvorilo vrata na Trgu Josipa Jurja Strossmayera. Mi smo bili na otvorenju i uvjerili se da posjetitelje očekuje zaista očekuje odlična atmosfera, fenomenalna hrana te osvježavajući kokteli.

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Za početak, veliki favorit su nam smash burgeri iz Instituta za burgere by Mate Janković. On nam je predstavio svoj novi Pesto Smash burger u kojem se domaća junetina, cheddar, svježa majoneza od češnjaka, namaz od sira i bosiljka, tostirane bučine sjemenke, rikola i cherry rajčice spajaju u savršeni zalogaj. Mate je rekao kako je ovo i takozvani ljetni burger, i možemo se složiti s tim. Okusi su zaista ljetni. Cijena ovog burgera je 10 eura, a u ponudi imate i njegove klasike, Bacon cheese smash i Onion cheese smash.

Zagreb: Fuliranje Summer Oasis
Zagreb: Fuliranje Summer Oasis | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Tres Tacos by Mario Mihelj je kućica koja nudi tacose na tri načina, a novitet je pulled pork. U svakoj kombinaciji meso, salsa, svježi začini i hrskavi elementi slažu se u ukusan i lagan obrok. Cijene tacosa kreću se od 10 do 12 eura.

Zagreb: Fuliranje Summer Oasis
Zagreb: Fuliranje Summer Oasis | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na festivalu su se našle i pizze napoletane koje možete naći na kućici Omerta Pizza by Enes Hrnjić. Mi smo kušali onu popularnu s mortadelom i pistacijama i stvarno je odlična za cijenu od 14,50 eura. Ima lagano, dugo fermentirano tijesto koje je prozračno, ali istovremeno dovoljno čvrsto da nosi slojevite nadjeve.

Zagreb: Fuliranje Summer Oasis
Zagreb: Fuliranje Summer Oasis | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ako volite ljuto, svakako posjetite kućicu Street food by Tom Gretić i kušajte Thai phanaeng curry s piletinom i kozicama (11 eura). Kod njega možete pronaći i korejsku oven fried piletinu u mini burger pecivu (također 11 eura), a nudi i libanonski kebab (12 eura).

Zagreb: Fuliranje Summer Oasis
Zagreb: Fuliranje Summer Oasis | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Tu je i Jellyfish in Space koji u ponudi ima zanimljivo jelo - sushi Taquitos s tunom, to je zapravo panirani rižin taquito s osvježavajućim tuna tartarom na vrhu. Stoji osam eura, a od ostalih jela ovdje možete pronaći i baobunse i tacose. 

Zagreb: Fuliranje Summer Oasis
Zagreb: Fuliranje Summer Oasis | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Papoy Munch and Brunch prvi je put na Fuliranju i predstavlja se palačinkama koju čine dvije slane i tri slatke verzije, opcija 'Složi svoju palačinku' te pet osvježavajućih mocktailova. Uz to, ekskluzivno za Summer Fuliranje predstavili su Frozen Banana desert s raznim preljevima.

Banana puding sladoled s kućice Gdje je Jura? by Juraj Klepić je savršen ljetni desert koji jednostavno morate isprobati (8,50 eura). Toliko je fino, kremasto i puno okusa da smo se jednostavno oduševili, stvarno je desert na nivou. Jura ima i sicilijanske Cannole, a tu je i Mango sticky rice, desert koji uvijek dobro prolazi na ovakvim festivalima.

Zagreb: Fuliranje Summer Oasis
Zagreb: Fuliranje Summer Oasis | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Ljeto u gradu FOTO Počeo je festival Fuliranje Summer Oasis: Evo što se jede i pije u centru Zagreba
FOTO Počeo je festival Fuliranje Summer Oasis: Evo što se jede i pije u centru Zagreba
Zagreb: Fuliranje Summer Oasis
Zagreb: Fuliranje Summer Oasis | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Osvježavajuća pića možete pronaći na kućicama Ginglebells i Mojito Central Bar, a nas je oduševio Watermelon mojito s Mojito Central bar kućice kojeg možete dobiti za 8 eura. 

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