Za početak, veliki favorit su nam smash burgeri iz Instituta za burgere by Mate Janković. On nam je predstavio svoj novi Pesto Smash burger kojeg naziva i 'ljetnim burgerom'
Isprobali smo sve na ljetnom Fuliranju u Zagrebu: Banana puding sladoled je savršenstvo!
Fuliranje Summer Oasis, odnosno ljetno izdanje Fuliranja ponovno je otvorilo vrata na Trgu Josipa Jurja Strossmayera. Mi smo bili na otvorenju i uvjerili se da posjetitelje očekuje zaista očekuje odlična atmosfera, fenomenalna hrana te osvježavajući kokteli.
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Za početak, veliki favorit su nam smash burgeri iz Instituta za burgere by Mate Janković. On nam je predstavio svoj novi Pesto Smash burger u kojem se domaća junetina, cheddar, svježa majoneza od češnjaka, namaz od sira i bosiljka, tostirane bučine sjemenke, rikola i cherry rajčice spajaju u savršeni zalogaj. Mate je rekao kako je ovo i takozvani ljetni burger, i možemo se složiti s tim. Okusi su zaista ljetni. Cijena ovog burgera je 10 eura, a u ponudi imate i njegove klasike, Bacon cheese smash i Onion cheese smash.
Tres Tacos by Mario Mihelj je kućica koja nudi tacose na tri načina, a novitet je pulled pork. U svakoj kombinaciji meso, salsa, svježi začini i hrskavi elementi slažu se u ukusan i lagan obrok. Cijene tacosa kreću se od 10 do 12 eura.
Na festivalu su se našle i pizze napoletane koje možete naći na kućici Omerta Pizza by Enes Hrnjić. Mi smo kušali onu popularnu s mortadelom i pistacijama i stvarno je odlična za cijenu od 14,50 eura. Ima lagano, dugo fermentirano tijesto koje je prozračno, ali istovremeno dovoljno čvrsto da nosi slojevite nadjeve.
Ako volite ljuto, svakako posjetite kućicu Street food by Tom Gretić i kušajte Thai phanaeng curry s piletinom i kozicama (11 eura). Kod njega možete pronaći i korejsku oven fried piletinu u mini burger pecivu (također 11 eura), a nudi i libanonski kebab (12 eura).
Tu je i Jellyfish in Space koji u ponudi ima zanimljivo jelo - sushi Taquitos s tunom, to je zapravo panirani rižin taquito s osvježavajućim tuna tartarom na vrhu. Stoji osam eura, a od ostalih jela ovdje možete pronaći i baobunse i tacose.
Papoy Munch and Brunch prvi je put na Fuliranju i predstavlja se palačinkama koju čine dvije slane i tri slatke verzije, opcija 'Složi svoju palačinku' te pet osvježavajućih mocktailova. Uz to, ekskluzivno za Summer Fuliranje predstavili su Frozen Banana desert s raznim preljevima.
Banana puding sladoled s kućice Gdje je Jura? by Juraj Klepić je savršen ljetni desert koji jednostavno morate isprobati (8,50 eura). Toliko je fino, kremasto i puno okusa da smo se jednostavno oduševili, stvarno je desert na nivou. Jura ima i sicilijanske Cannole, a tu je i Mango sticky rice, desert koji uvijek dobro prolazi na ovakvim festivalima.
Osvježavajuća pića možete pronaći na kućicama Ginglebells i Mojito Central Bar, a nas je oduševio Watermelon mojito s Mojito Central bar kućice kojeg možete dobiti za 8 eura.
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