Ispuši se! Znanost nam otkriva zašto je je*eno zdravo psovati

Cijeli nas život uče kako je ružno psovati, jer to zvuči prostački, otkriva manjak kulture i rezervirano je za "sirove", neobrazovane ljude, no znanstvene studije pokazuju da to baš i nije istina, piše Elite Daily.

1. Psovanje smanjuje bol

To se službeno naziva hipoalgezijskim efektom, a potvrdila ga je studija britanskog Sveučilišta Keele. U njoj su znanstvenici testirali koliko dugo 67 studenata mogu držati ruke uronjene u vodu s ledom. Jednoj grupi su pritom dopustili da psuju, dok su u drugoj grupi trebali šutjeti i stoički izdržati bol. Oni koji su smjeli psovati izdržali su u prosjeku 40 sekundi dulje ne vadeći ruke iz vode. Voditelj studije Richard Stephens stoga savjetuje ljudima da ako se ozljede psuju, jer će to umanjiti bol.

2. Osjećamo se jačima

Činjenica je da psovanje potencira agresivno ponašanje, navalu adrenalina i tzv. spremnost na borbu. Tako psovanje potiče mišljenje da smo jači, pa je primjerice prije suprotstavljanja nekom dobro psovati u sebi, kaže Stephens.

3. Psovke ne znače da ste glupi ili neobrazovani

Ovo je najčešći mit po kojem najviše psuju najmanje obrazovani. Studije pokazuju da količina psovki u vokabularu ni u jednom smislu nije povezana s intelektom, već ponajprije uskom sredinom iz koje dolazimo. Psovanje na neki način je zarazno, pa ako vaši prijatelji i članovi obitelji puno psuju, izgledno je da će i vama koji put psovka sići s usana.

4. Pomažu da se lakše nosimo sa situacijom

Kao što je slučaj s ublažavanjem fizičke boli, u teškim životnim situacijama psovanje ublažava i fizički ali i psihičku bol koja je obično prati, primjerice kod prekida ljubavne veze ili rastave, gubitka posla, svađe s bliskom ljudima...

5. Psovke čine stvari zanimljivima

Istraživanje provedeno na televizijskim serijama i filmovima pokazalo je da ljudi ne vole gledati takve sadržaje koji ne sadrže psovke, jer ih doživljavaju kao sterilne i puritanske. Općenito, što je veći broj psovki to se sadržaj percipira kao zanimljivi, što dokazuju uspjesi serija poput serije "The Wire" , "Breaking Bad" i slično.

6. Povezuju nas s drugim ljudima

Iako na prvu djeluje odbojno, psovanje se doživljava kao znak opuštenosti i iskrenosti, što pak doprinosi tome da nas više zbližava s ljudima, osobito onima koje smo tek upoznali, objašnjava dr. Monika Benarek.

7. Najbolji ispušni ventil

Fizička aktivnost, ali i psovanje najbolji su način otpuštanja negativnih osjećaja poput tjeskobe i nervoze. Tipičan primjer za to je naš slavni tenisač Goran Ivanišević, poznat po psovkama na teniskom terenu.

8. Znak je kreativnosti

Ako postanu dio svakodnevnog govora i ljudi psovke koriste umjesto zareza ili točke, točno je tvrditi kako osiromašuju rječnik. Ipak, to ne vrijedi kod ljudi koji umjereno ili povremeno psuju. Kod njih psovke mogu biti jasan izraz kreativnosti, osobito kod osmišljavanja vlastitih verziji psovki.

9. Psovke nas čine i privlačnijima?

Jedna od neobičnih beneficija psovanja je to što nam ono daje više samopouzdanja, pa smo zbog toga automatski privlačniji, dodaje Stephens.

