Istarski dvorci: Zaboravljene ruševine postale magnet za turiste. Pogledajte obnovu!

Nekoć napušteni i prepušteni zubu vremena, dva drevna dvorca u srcu Istre, Morosini-Grimani i Petrapilosa, danas pričaju posve drugačiju priču. Zahvaljujući vizionarskom projektu KulTERRA i značajnim europskim sredstvima, ove povijesne utvrde transformirane su u živahne centre kulture, zabave i održivog turizma, stvarajući nova radna mjesta i dajući snažan poticaj lokalnom gospodarstvu.

Projekt KulTERRA

Ključ preobrazbe leži u projektu **KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa**. S ukupnim proračunom od gotovo 3 milijuna eura, od čega je 85% sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, projekt je udahnuo novi život u kamene zidove. Nositelj projekta bila je Općina Svetvinčenat koja je u suradnji s 11 partnera iz javnog, privatnog i civilnog sektora stvorila model kako kulturna baština može postati pokretač razvoja.

Cilj nije bio samo obnoviti zidine, već stvoriti samoodržive destinacije koje posjetiteljima nude autentična iskustva tijekom cijele godine, a lokalnoj zajednici donose konkretnu ekonomsku korist.

Kaštel Morosini-Grimani: Spoj renesanse i modernih doživljaja

U središtu slikovitog Svetvinčenta smjestio se kaštel Morosini-Grimani, jedan od najočuvanijih primjera renesansne arhitekture u Istri. Dugo vremena zapušten, danas privlači oko 45.000 posjetitelja godišnje i u sezoni zapošljava 12 djelatnika.

Njegovi potpuno obnovljeni prostori postali su pozornica za bezbroj događanja: od popularnih "escape room" igara i srednjovjekovnih večeri do vjenčanja iz snova, koncerata, kulinarskih degustacija i team-buildinga.

Unutar zidina uređeni su i novi sadržaji poput izložbenog prostora "Kapetanova soba", zbirke oružja Ferlin, suvenirnice te prezentacijskog centra i kušaonice autohtonih proizvoda središnje Istre. Upravitelji kaštela posebnu pažnju posvećuju održivosti.

"Kaštel je bio ovdje prije nas i moramo se pobrinuti da ostane i nakon nas", ističe Matija Ljuba, voditelj kreativnog razvoja kaštela.

"Svim gostima koji ovdje dođu govorimo da se zabave i uživaju, ali da poštuju svaki kamen."

Utvrda Petrapilosa: Divlja ljepota koja prkosi izolaciji

U potpunom kontrastu s urbanim Morosini-Grimanijem, utvrda Petrapilosa iz 10. stoljeća uzdiže se na osamljenom položaju u blizini Buzeta, okružena surovim krajolikom. Njena izoliranost, nekada strateška prednost, danas predstavlja logistički izazov.

"U povijesti je ta izolacija možda bila prednost kao obrambeni položaj. Međutim, danas je to vrlo, vrlo nepristupačan teren", objašnjava Matija Nezić, kulturni i umjetnički koordinator u Petrapilosi, dodajući kako se radi na poboljšanju pristupnih putova.

Unatoč tome, oronuli zidovi Petrapilose postali su jedinstvena kulisa za potrage za blagom za djecu, pjesničke festivale, radionice meditacije te koncerte jazza i rocka. Upravo ta sirova ljepota i mir privlače posjetitelje željne drugačijeg iskustva. Oba kaštela dijele istu filozofiju – baština se najbolje čuva njezinim korištenjem. Arheolog Josip Višnjić, koji je radio na obnovi Petrapilose, naglašava ključnu ulogu aktivnog korištenja prostora.

"Ako se obnovljene strukture ne koriste, ubrzo ćemo opet imati probleme jer će se ponovno urušiti. Kada imate prostor koji je u stanju kao ovdje u Petrapilosi, on zaista privlači ljude", kaže Višnjić.

