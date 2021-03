Veza Ovnova

Već pri prvom susretu Ovnova osjetit će se velika kemija. No ta velika strast brzo će im se "obiti o glavu". Najveći će im problem stvarati presličan temperament pa su svađe i sukobi neizbježni. Ipak, na početku veze oboje će se truditi, no kraj neće biti ni izbliza tako lijep kao početak

Veza Bikova

Pripadnici ovog praktičnog i racionalnog znaka dobar su spoj koji odiše stabilnošću. Slični stavovi i ciljevi dobar su temelj za dugotrajnu vezu, a eventualne svađe izbit će zbog financija. Problemi bi mogli nastati uslijed obostrane pasivnosti da vezu "podignu na višu razinu".

Veza Blizanaca

Flert dva Blizanca svakako ima svojih čari. Njima definitivno neće biti dosadno, a kreativnost će se odražavati u krevetu i izvan njega. Ipak, dugoročno su vrlo nestabilni te im je potreban partner koji će ih "prizemljiti".

Veza Rakova

Veza dva Raka može biti perspektivna, ali uz važan uvjet da su oboje prošli ljubavni brodolom te iz njega izvukli pouke. Oboje moraju znati cijeniti partnerovu emotivnost i ne zamjerati mu slabosti da bi uspjeli, a trebali bi se suzdržati i od konstantnog analiziranja odnosa.

Veza Lavova

Odnos između dva vatrena pripadnika ovog znaka najčešće je nestabilan, jer ih njihova slična priroda neizbježno vodi u sukob. Kako oboje teže za dominacijom, u njihovoj će vezi borba za prevlast biti konstanta, a neće nedostajati ni ružnih riječi. Ipak, strastvena pomirenja uvijek će ih vraćati jedno drugome. No koliko se god trudili, ravnopravnost će iznimno teško postići.

Veza Djevica

Za pripadnike ovog znaka se slobodno može reći da su kao stvoreni jedan za drugog. Oboje imaju velika očekivanja od partnera, a u međusobnom su spoju toga itekako svjesni. Pružat će si podršku i izvlačiti ono najbolje jedan iz drugog, a još je bolje ako su prije ljubavi bili prijatelji.

Veza Vaga

Pripadnici ovog znaka kao par mogu funkcionirati, ali će u to morati uložiti i puno energije. Oboje teže harmoniji u odnosima i zbog toga će izbjegavati sukobe, ali u sebi će nakupljati frustracije. Čim se pojave prvi problemi, nakupljene frustracije će eruptirati.

Veza Škorpiona

Strastveni pripadnici ovog znaka već u početku ljubavne veze imat će problema i neslaganja. Njihov će odnos u početku biti nabijen zamjeranjem i mirenjem te stalnim emotivnim oscilacijama. Uspiju li prevladati tu krizu i nađu zajednički jezik, mogu zajedno funkcionirati.

Veza Strijelaca

Dvoje pripadnika ovog znaka teško će uopće i doći u situaciju iz koje bi se mogla izroditi ljubavna veza. U samom početku će im njihov natjecateljski duh onemogućiti povezivanje, no ako do njega ipak dođe, oboje će osjetiti strah od gubitka slobode. Na sreću, bit će iskreni jedno prema drugome i to si bez zamjeranja priznati.

Veza Jaraca

Pripadnici ovog znaka u međusobnoj su kombinaciji kao stvoreni za stabilne i dugotrajne ljubavne veze. Dobro znaju što žele u životu i u odnosu, a ako postoji ljubavi to će obje strane poštovati. Osim toga, pružat će si dobru podršku u karijeri, a svoj će odnos graditi polako i sigurno.

Veza Vodenjaka

Iako pripadnici ovog znaka mogu biti odlični prijatelji, potpora i društvo u teškim trenucima, u vezi će biti previše egoistični. U početnim fazama odnosa će im biti zabavno, no vrlo brzo će vezi nedostajati dublji emocionalni angažman i ona će ostati površna.

Veza Riba

Izvana će se činiti da su dvije Ribe idealan spoj, a za takav će završetak navijati i njihova okolina. Problem će biti ako su oba partnera po karakteru inertni te unatoč velikim planovima malo toga ostvaruju. Tada se mogu javiti zamjeranja i mučne situacije. Ipak, ako je u vezi jedna strana "pokretač", ona može uspjeti.