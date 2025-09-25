U proglasu pod nazivom 'Istarski narode' stoji da je Istra 'oslobođena snagom vlastita oružja i masovnog dragovoljnog pristupanja partizanskim postrojbama te voljom naroda'
Istra, Rijeka i Zadar s otocima 1943. pripojeni su Hrvatskoj
Čitanje članka: 1 min
Dan donošenja Odluke o sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka s maticom zemljom Hrvatskom spomendan je u Hrvatskoj, a obilježavamo ga 25. rujna u sjećanje na zasjedanje Pokrajinskog narodnooslobodilačkog odbora za Istru 25. i 26. rujna 1943., kad je donesena i potvrđena Odluka o pripajanju spomenutih područja Hrvatskoj.
