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Istraživanje: Mikroplastika može promijeniti način na koji tijelo reagira na alergene

Piše Goran Ivanović,
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Istraživanje: Mikroplastika može promijeniti način na koji tijelo reagira na alergene
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
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Novo istraživanje sugerira da mikroplastika može pojačati imunološke reakcije na alergene. Iako ne uzrokuje alergije, mogla bi utjecati na njihovu izraženost. Učinci na ljude još nisu dovoljno istraženi

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Sve se češće čini da sezonske alergije objašnjavamo istim čimbenicima: peludom, vremenskim prilikama ili klimatskim promjenama. No novo znanstveno istraživanje sugerira da bi u toj priči važnu, dosad zanemarenu ulogu mogli imati i mikroplastika.

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Mikroplastika, odnosno sitne čestice plastike koje nastaju raspadanjem plastičnih proizvoda, već je pronađena gotovo posvuda: u vodi, zraku, tlu, pa čak i u ljudskoj krvi i plućima. Ono što znanstvenici sada pokušavaju razumjeti jest kako te čestice utječu na ljudski organizam nakon što u njega dospiju.

Čestice koje ostaju u plućima

Studija objavljena u znanstvenom časopisu Toxicology and Applied Pharmacology bavila se učincima PET mikroplastike, vrste plastike koja se najčešće oslobađa iz boca, ambalaže i sintetičkih tkanina.

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Hrana s najviše mikroplastike

Istraživači su u pokusima na miševima pokazali da se te čestice mogu udahnuti i zadržati u plućima najmanje 14 dana nakon izlaganja. Tijekom tog razdoblja nakupljale su se u imunološkim stanicama i poticale upalne procese u dišnim putevima.

Kada su miševi istodobno bili izloženi mikroplastici i peludi ambrozije, jednom od najčešćih sezonskih alergena ,upalni odgovor bio je izraženiji nego kod izlaganja peludi samoj.

Pollen, Ragweed allergy, Woman sneezing in a tissue otdoors
Foto: Albina+Mihajlo

Drugim riječima, mikroplastika sama po sebi nije nužno izazvala alergiju, ali je pojačala imunološku reakciju na poznati alergen i promijenila način na koji je imunološki sustav reagirao.

Znanstvenici ističu da to ne znači da mikroplastika uzrokuje alergije, ali ukazuje na mogućnost da može pogoršati simptome ili intenzitet alergijskih reakcija.

Šire implikacije za zdravlje

Slična istraživanja u posljednjim godinama sve češće potvrđuju da mikroplastika ne prolazi kroz tijelo bez posljedica. Čestice se mogu zadržavati u tkivima i utjecati na imunološke procese, osobito u dišnom sustavu.

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Iako su dosadašnji rezultati uglavnom dobiveni na životinjskim modelima, znanstvenici upozoravaju da su potrebna daljnja istraživanja kako bi se utvrdilo kako se ovi učinci odražavaju na ljude u stvarnim uvjetima izloženosti.

Stručnjaci naglašavaju da je izloženost mikroplastici teško u potpunosti izbjeći, budući da su njezine čestice prisutne u zraku, hrani i vodi. Međutim, istraživanja sugeriraju da se razina izloženosti može smanjiti.

Microplastic in food, Environment and health concept, Person put
Foto: Andrzej Rostek

Među najčešćim preporukama su poboljšanje kvalitete zraka u zatvorenim prostorima, izbjegavanje zagrijavanja hrane u plastici te smanjenje korištenja sintetičkih materijala u svakodnevnom životu.

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Novo istraživanje dodatno potvrđuje sve prisutniju zabrinutost znanstvene zajednice: mikroplastika nije samo ekološki problem, već i potencijalni čimbenik koji može utjecati na način na koji ljudski imunološki sustav reagira na alergene.

Iako još nije jasno koliki je stvarni učinak na ljudsko zdravlje, znanstvenici se slažu da ova tema zahtijeva daljnja, dugoročna istraživanja.

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