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Istraživanje otkrilo: Evo kada treba pojesti prvi obrok u danu

Piše Goran Ivanović,
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Istraživanje otkrilo: Evo kada treba pojesti prvi obrok u danu
Foto: 123RF
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Istraživanje na više od 31.000 ljudi pokazalo je povezanost između vremena doručka i zdravlja. Što su kasnije jeli prvi obrok, to su imali veći rizik od određenih problema

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Iako se često raspravlja što jesti za doručak, znanost upozorava da je ključno pitanje - kada ga jesti. Vrijeme prvog obroka nije samo stvar navike, već može imati presudan utjecaj na zdravlje i dugovječnost. Najnovija istraživanja pokazuju da je pomicanje doručka na kasnije jutro potencijalno opasna navika, povezana s osjetno većim rizikom od prerane smrti, osobito one uzrokovane kardiovaskularnim bolestima.

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U središtu ovih spoznaja je opsežna studija na više od 31.000 odraslih osoba, čije su navike i zdravlje praćeni gotovo devet godina. Rezultati su otkrili zabrinjavajući obrazac: što je prvi obrok bio kasniji, to je rizik od prerane smrti bio veći.

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U usporedbi s osobama koje doručkuju između sedam i osam ujutro, rizik od smrti postupno je rastao. Najveći skok zabilježen je kod onih koji su prvi obrok konzumirali tek nakon podneva - njihov rizik od prerane smrti bio je veći za čak 29 posto.

Foto: Dreamstime

Posebno je alarmantna povezanost s kardiovaskularnim bolestima. Odgađanje doručka iza 12 sati povezano je s čak 46 posto većim rizikom od smrti uslijed srčanog ili moždanog udara. Prema modelu istraživača, takva navika mogla bi skratiti život za prosječno 2,5 godine.

Biološki sat i poremećaj metabolizma

Zašto je tajming toliko bitan? Odgovor leži u našem unutarnjem biološkom satu, poznatom kao cirkadijalni ritam, koji upravlja metabolizmom i probavom. Nova znanstvena disciplina, krononutricija, istražuje upravo vezu između vremena obroka i zdravlja.

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Naše tijelo ne prerađuje hranu jednako učinkovito u svako doba dana. Ujutro je osjetljivost na inzulin najveća, pa organizam najlakše pretvara hranu u energiju. Konzumiranje hrane u skladu s tim ritmom održava metaboličku ravnotežu.

Elderly man in casual striped shirt thoughtfully contemplating food options while seated in a cozy, well-decorated living room
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

S druge strane, kasniji obroci događaju se kada je tijelo biološki spremno za odmor, što može poremetiti regulaciju šećera, potaknuti nakupljanje masnoća i povećati razinu hormona stresa. Taj nesklad smatra se ključnim uzrokom razvoja metaboličkih i kardiovaskularnih bolesti.

Je li kasniji doručak uzrok ili posljedica?

Ipak, znanstvenici pozivaju na oprez. Studija pokazuje snažnu povezanost, ali ne i siguran uzročno-posljedični odnos. Moguće je da kasniji doručak nije izravni uzrok lošijeg zdravlja, već posljedica drugih problema. Taj se fenomen naziva "obrnuta uzročnost": osobe koje, primjerice, pate od depresije, kroničnog umora ili rade noćne smjene, sklonije su neredovitim obrocima. U tom je slučaju kasni doručak samo simptom nezdravog životnog stila.

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Glavni autor studije ističe da kasniji obrok treba smatrati "potencijalnim markerom rizika", a ne definitivnim uzrokom. Studija ima i ograničenja, poput podataka o prehrani prikupljenih u samo jednom danu. Unatoč tome, ovi nalazi jačaju dokaze da za naše zdravlje nije važno samo što jedemo, već i kada to činimo.
 

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