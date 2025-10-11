Obavijesti

Istraživanje s Harvarda: Evo kako ostati fit nakon 60. godine

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Starenje je neminovan proces koji ima svoje zakone i principe, no činjenica je da sve to možemo usporiti te učiniti puno kako bismo poboljšali kvalitetu života s vremenom

Kako starimo, održavanje forme nije samo pitanje fizičkog izgleda, već ono pomaže i u očuvanju mišićne mase i snage. Nakon 30. godine tijelo prirodno počinje gubiti mišićnu masu, stanje poznato kao sarkopenija. Taj proces ubrzava nakon 60. godine i može dovesti do smanjenja snage i pokretljivosti, kao i do povećanog rizika od padova i ozljeda. Jedan od najboljih načina očuvanja mišića jest ostati aktivan i u dobroj formi.

Prema istraživanju koje je provela Harvard Medical School, najbolji način održavanja kondicije nakon šezdesete nije hodanje ili plivanje. Umjesto toga, stručnjaci preporučuju borilačke vještine, prije svega tai chi.

Koje su prednosti?

Kada se spomenu borilačke vještine, mnogi pomisle na visoke udarce i brze pokrete, no ovdje se radi o nečem posve drugačijem. Vježbe koje navodi harvardsko istraživanje, tai chi, aikido i wing chun, temelje se na sporim, promišljenim pokretima usmjerenima na poboljšanje ravnoteže i snage. Posebno jačaju mišiće nogu i trupa, ali istodobno pružaju trening cijelog tijela.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Dr. Peter M. Wayne s Harvard Medical School proučavao je učinke tai chija na starenje i otkrio da ova praksa pomaže tijelu da ostane koordinirano i brzo reagira.

Iako nije toliko intenzivan kao trening s utezima, tai chi razvija funkcionalnu snagu koja može smanjiti rizik od padova.

Budući da je riječ o vježbi s opterećenjem, tai chi potiče stanice koje stvaraju kost, čime može poboljšati gustoću kostiju i pomoći u prevenciji ili kontroli osteoporoze.

Fotolia
Foto: Fotolia

Osim što poboljšava kondiciju, fleksibilnost i pokretljivost, tai chi dokazano jača pamćenje i koncentraciju. Ova praksa pomaže u smanjenju stresa, poboljšava kognitivne funkcije i fokus, te podiže raspoloženje.

Također opušta tijelo i um, pridonosi kvalitetnijem snu i općenito boljoj životnoj ravnoteži, piše msn.

