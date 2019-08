Istraživanjem otkrili kako djeca doživljavaju bradate muškarce

Za potrebe nove studije dr. Nicole Nelson sa Sveučilišta Queensland u Australiji, koja inače proučava izraze lica, pokazala je 470 djece u dobi od 2 do 17 godina fotografije muškaraca sa bradom i bez brade, i zamolila da ih procijene - na temelju određenih osobina poput muškosti, snage i pouzdanosti.

Njena su otkrića nedavno objavljena u časopisu 'Evolucija i ljudsko ponašanje', a otkrila je da mala djeca misle da su bradati muškarci muževni i jači od muškaraca bez brade, ali su ih isto tako smatrali i starijima i manje privlačnima. Što su djeca bila starija, to je obrazac postajao ekstremniji. Ipak, djeca čiji su očevi imali brade, su muškarce s bradama ipak vidjeli 'toplije' nego druga djeca.

Foto: Dreamstime

- Mališani od devet mjeseci do jedne godine ne vole brade, a kako odrastaju, negdje do 13-e godine bradu vole sve manje - rekla je dr. Nelson, koja kaže da se mišljenje kako su brade povezane sa snagom uspostavlja vrlo rano, ali svejedno djeca nemaju povjerenja u bradate muškarce.

Zanimljivo je da se mišljenje o muškarcima s bradom kod djece mijenja kad uđu u pubertet.

- Mislim da je puštanje brade dobar potez ako želite na neki način naglasiti muškost i izgledati malo dominantnije ili malo starije - objasnila je dr. Nelson za portal Best Life, no savjetuje da onda budete spremni na to da će vas se djeca pomalo i bojati.