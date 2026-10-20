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Istrijan Matej razvio aplikaciju za lakši pronalazak izgubljenih ljubimaca: Evo kako funkcionira

Piše 24sata,
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Istrijan Matej razvio aplikaciju za lakši pronalazak izgubljenih ljubimaca: Evo kako funkcionira
Foto: Facebook/Matej Ritoša
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Inspiriran vlastitim iskustvima s nestankom svojih pasa, Matej Ritoša se nada da će njegova aplikacija 'Vrati se kući' pomoći u stvaranju zajednice koja će brže reagirati na nestanak ljubimaca

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Matej Ritoša iz Čiprića kraj Pazina osmislio je besplatnu aplikaciju Vrati se kući, koja bi mogla olakšati potragu za nestalim ljubimcima diljem Hrvatske. Vlasnici u njoj mogu objaviti podatke o životinji, a građani poslati informaciju ako je prepoznaju ili pronađu. Aplikacija je nedavno pokrenuta, a Matej se nada da će je koristiti što više ljudi.

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Ideja se oslanja na Ritošina osobna iskustva. Jednom se izgubio njegov pas Jackie, a obitelj je poslije doznala da ga je susjeda slučajno zatvorila u konobi. Taj događaj potaknuo ga je da psu nabavi uređaj za praćenje, ali i da razmisli o tome koliko je važno brzo dobiti informaciju kada ljubimac nestane.

Foto: Facebook

- Ideja je nastala kroz dva osobna iskustva. Jednom nam se izgubio pas Jackie, a kasnije smo saznali da ga je susjeda slučajno zatvorila u svojoj konobi. Ta me situacija potaknula da mu nabavim uređaj za praćenje, ali i da počnem razmišljati koliko je važno što prije doći do informacije kada ljubimac nestane - rekao je Matej Ritoša, piše Regional Express.

Presudan poticaj stigao je nakon što se razbolio njegov drugi pas, labrador Eros. Tijekom čestih odlazaka veterinaru Ritoša je viđao oglase i letke kojima su zabrinuti vlasnici tražili nestale životinje. Nakon Erosove smrti odlučio je napraviti alat koji bi pomogao drugim vlasnicima i njihovim ljubimcima.

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Ritoša je završio Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, a iskustvo u razvoju aplikacija stjecao je tijekom studija i studentskog rada. Na aplikaciji je radio oko dva tjedna. Prije izrade razradio je koje su informacije najvažnije vlasnicima i kako prijavu učiniti što jednostavnijom.

Korisnik prijavljuje nestanak unosom fotografije, opisa i vrste životinje, vremena nestanka te približne lokacije na kojoj je ljubimac posljednji put viđen. Podaci se prikazuju na interaktivnoj karti i popisu aktivnih prijava. Aplikaciju mogu koristiti i ljudi koji pronađu životinju, a prijavu označavaju kao pronalazak.

Foto: Facebook

Vrati se kući ne zamjenjuje Facebook grupe ni druge društvene mreže, nego ih nadopunjuje. Ritoša kaže da se objave na društvenim mrežama brzo izgube među novim sadržajem, teško ih je pretraživati, a informacije se često šire na više nepovezanih mjesta. Aplikacija zato omogućuje pregled i filtriranje prijava na karti. Besplatna je i dostupna na stranici www.vratisekuci.com.

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