Ivan iz Bistre: 'Egzotično voće uzgajam već više od 20 godina'

U tjednima iza nas dokumentarni serijal "Dulum zemlje" odveo nas je pričama o poljoprivrednicima vizionarima u Slavoniju, Dalmaciju i Gorski kotar. Sljedećeg ponedjeljka, 23. siječnja, na HTV 1 u 20.15 sati, "Dulum zemlje" vodi nas u Hrvatsko zagorje. Tamo u mjestu Donja Bistra živi Ivan Šulog s obitelji. Energičan, inovativan i gladan novih prilika prepoznao je svoju u egzotičnom voću. Uzgaja ga sada već više od 20 godina, no to ga ne zadovoljava. On ne prestaje tražiti nove interese i prilike za stvaranjem nečeg drugačijeg i novog.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ivan Šulog će za sebe reći kako njega motivira raditi sve ono što ne rade drugi. Uz svoju suprugu i četiri kćeri, Šulog se bavi uzgojem voća koje nimalo nije tipično za naše podneblje. Tako će se na njegovim poljima naći kiwano, indijanske banane, žute lubenice i mnoštvo drugog šarenog i oku primamljivog voća i povrća iz tropskih krajeva.

Foto: PROMO

Autori Filip Filković Philatz i Tomislav Krnić te producentica Tamara Babun, u 50-ak će nam minuta nove epizode slikom i tonom ispričati kako je izgledao Šulogov početak, koje su sve greške činili i što su godinama uzgoja naučili. Doznat ćemo što o netipičnim izborima Ivana Šuloga govori njegova supruga Martina, koja mu je ujedno i najveća podrška, koliko u svemu pomažu i koje uloge imaju njihove kćeri Maja i Jelena te njegov brat Dejan. Otkrit ćemo i što ga pokreće te kakve ciljeve ima za svoju proizvodnju, obitelj i budućnost.

- Rizik uvijek postoji. On je prepreka. A ja ne razmišljam o riziku - govori Šulog i dodaje:

- Uzgojem tropskog voća bavim se već više od 20 godina i taj je put bio interesantan i vrlo poučan. Od samog početka do danas naučili smo mnogo te proširili vrste voća i povrća koje uzgajamo i izvozimo u inozemstvo, koje je naše glavno tržište. Ne znaš koliko ćeš se ovim poslom moći baviti i što donosi sutra. Koliko god uživao u ovome gledam što je sljedeće, koji je sljedeći posao u koji ću krenuti. Rizik je svuda oko nas i on je prepreka, a ja ne razmišljam o tome, razmišljam što je sljedeće i što od toga mogu stvoriti - poručuje Ivan Šulog.

Foto: PROMO

U zadnje dvije epizode „Dulum zemlje“ vodi nas u Slavoniju i Istru

Nakon priče o Ivanu Šulogu gledat ćemo petu epizodu koja će nam pokazati što se uzgaja na gospodarstvu Zvonimira Kalića u Vrpolju. Za kraj ćemo u središte Istre, u selo Ipši, gdje idemo Ipšama - obitelji koja će nam pokazati što s grožđem i maslinama i kako to činiti vrhunski. Sve epizode nove sezone serijala "Dulum zemlje" bit će dostupne i na platformi HRTi, gdje se već sada mogu pogledati prethodne tri.

Najčitaniji članci