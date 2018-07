Ivana si zacrta cilj nakon svake operacije: To mi daje snagu...

Kao novorođenče sam dosta ‘plavila’ pa su roditelji i liječnici brzo shvatili da nešto nije u redu i da je u pitanju srce. Sa samo dva tjedna prvi su me put operirali, priča nam Ivana Vlašić Vincek (26) iz Zagreba.

- Radilo se o urođenoj srčanoj mani, stenozi (sužavanju) aorte. Stavili su mi umjetnu žilu, no nije izdržala pa se trebala mijenjati kad sam imala osam godina, pa ponovno s 13, no i ona se istrošila pa sad opet trebam na operaciju - priča Ivana.

Iako je fizička aktivnost dobra za srce, s njezinom dijagnozom ne smije se naprezati i podizati teret.

Bez ograničenja

- Trebala bih izbjegavati aktivnosti koje me umaraju. Najveći problem su mi brijeg i stepenice. No roditelji me nikad nisu ograničavali, nego poticali da živim kao i druga djeca. Nisam se osjećala kao da sam bolesna ni jednog trenutka. Iako su se naravno jako brinuli, roditelji su mi dopuštali da se normalno igram vani, da radim tjelesni, baš zato da ne budem ograničena i osjećam se manje vrijednom. Naravno da su me upozoravali da ne bih smjela toliko skakati, no nisu mi branili. Treba paziti na djecu i dati im do znanja da može doći i do kobnih slučajeva, poput pucanja aorte, no smatram da ih ne treba previše ograničavati jer je tad djeci najteže - kaže hrabra Ivana. Velika joj je ljubav pjevanje.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Prije mi nije smetalo, no sad se i s pjevanjem ponekad naprežem. Iako zna smetati fizički, psihički mi jako pomaže - kaže Ivana. Isprva nije bila ni svjesna da mora ponovno na operaciju.

- Kad sam shvatila da doista moram, samo jedan dan sam bila jako tužna, no u sebi, nisam htjela to iznositi, a vidjela sam da je i mojoj obitelji bilo jako teško zbog toga. No idućeg jutra rekla sam sebi: ‘Sve će biti u redu. Tu je Bog koji me čuva’. Tako sam si postavila i od tada više nisam zaplakala - pozitivna je Ivana koja je kroz cijelo odrastanje bila često u bolnici, s 13 godina čak mjesec dana.

- Operacije dugo traju, po 12 sati, i zahvalna sam liječnicima jer su mi doslovno spasili život. Poslije je znalo biti jako bolno, no i to se nekako podnese. I pretrage su naporne, no smatram da je to dio koji moram obaviti i tako se nosim s tim. Neki put boli, mučno je ići, ali treba otići ako želiš sebi dobro - smatra Ivana.

Brz povratak i oporavak

Foto: Pixabay

Nakon prošle operacije, čim se probudila, uporno je htjela doma i u školu, a nekoliko godina prije na zbor. Smatra da je to glavni razlog zašto se brzo oporavila.

- Ovaj put ipak malo više pazim nego prije. Ne radim ništa fizički, kad mi nije dobro legnem, no išla sam i na posao do prije nekoliko dana. Bavim se telekomunikacijama i bio mi je teži put na posao nego rad. Na poslu mi je bilo predivno, nisam imala teškoća, a šefovi su bili dobri i razumni, rekli su da donosim samo pozitivu u njihovu tvrtku. Zato mi je ovaj put najveća želja da se poslije operacije što prije vratim na posao - kaže Ivana. Dodaje da uvijek treba imati neku motivaciju i gurati naprijed.

Okružena pozitivcima

- Ako ste u sličnoj situaciji, zacrtajte si neki cilj i radi tog svojeg cilja borite se da što prije to prebrodite. Koliko god da vas boli, prestat će, i što god da vas muči, prestat će, samo se treba boriti. Sjetite se da uvijek, nažalost, ima gorih slučajeva i da će sve biti u redu. Ne smijete si dopustiti da vas ljudi žale, jer tad ćete se početi samosažalijevati, a to samo donosi gore - kaže Ivana. Dodaje da joj u borbi pomaže i druženje.

- Svoj tempo nikad nisam mijenjala, uvijek sam išla na kave, čak sam izlazila i plesala. Volim kad su oko mene pozitivni ljudi, poput brata koji je također pun pozitive, kao i moj muž. Takvi ljudi me drže - zaključuje Ivana.