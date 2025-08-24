Dvadesetak najpopularnijih zvijezda pjevalo je za pomoć invalidima Domovinskog rata. Stigli su tu i Neno Belan, Boris Novković, Severina, Željko Bebek, Rajko Dujmić...
Ivčić, Stavros, Dolores, Belan i drugi nastupili su na Šalati
Čitanje članka: 1 min
Veliki koncert, koji će se sutra održati na Šalati s dvadesetak najpopularnijih zvijezda domaće estrade, i dvije malonogometne utakmice daruje Fond za pomoć invalidima Domovinskog rata ljudima koji su bili spremni položiti život za Hrvatsku, piše Večernji list 24. kolovoza 1992. godine.
