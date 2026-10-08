Iz Indije stigao u Slavoniju: 'Naša kći Helena je rođena u Hrvatskoj, ovdje ostajemo'

Suresh Pillala (32) stigao je u Hrvatsku iz vrućeg Andhra Pradesha u Bengalskom zaljevu prije četiri godine. Ovdje je pronašao posao. Iz Indije je poslije doveo suprugu Priyu Adapa, koja je prošlog tjedna rodila kćer Helenu. Kaže da više ne razmišlja o odlasku.