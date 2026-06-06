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Emilio iz Motovuna: Već 5 godina uzgajam mikrobilje za 70 istarskih restorana!

Piše Dijana Marić-Odobašić,
Čitanje članka: 4 min
Emilio iz Motovuna: Već 5 godina uzgajam mikrobilje za 70 istarskih restorana!
Foto: Saša Miljević/PIXSELL

Propao mi je biznis s češnjakom, bio sam očajan. U dva mjeseca sam savladao tehniku s jestivim cvijećem i mikrobiljem. Sad mi biznis cvate, kaže nam Emilio Močibob iz Motovuna

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Taj posao pokrenuo sam iz očaja, a pandemiju kasnije sam iskoristio kako bih puno naučio sve o mikrobilju i jestivom cvijeću. Uspio sam. Svojim proizvodima danas opskrbljujem oko 70 istarskih restorana, započeo je inspirativnu priču Emilio Močibob iz Motovuna.

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