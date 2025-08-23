Obavijesti

Izaberite pravu stranu plaže Zlatni rat, ovisno o vjetru

Izaberite pravu stranu plaže Zlatni rat, ovisno o vjetru
Jedna od najljepših plaža na Jadranu krasila je naslovnicu Večernjeg lista na današnji dan 1980. Autor je otkrio koje su pogodnosti plaže osim njezine ljepote i kristalnog mora

Na Zlatnom ratu se prirodno možete zaštititi od vjetra, pisao je Večernji list u izdanju iz 23. i 24. kolovoza 1980.: "Duga pješčana obala i bistro more samo su dio pogodnosti koje pruža ta zlatna plaža. Ona kupačima pruža ono što se rijetko susreće: kad puhne sjeverni vjetar, kupači se mogu skloniti s druge strane borove šume, a kad puhne južni, ostaje im na usluzi suprotni dio dugog pješčanog žala što zadire duboko u more". Tog dana je Zlatni rat krasio naslovnicu novina.

