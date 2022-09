Izabrala je irskog 'putnika' za muža pa sad ne smije nikud bez njega: 'Sretna sam u tom braku'

Holly Joyce (27) upoznala je supruga Dougieja (34), irskog 'putnika', u rujnu 2019. godine preko društvenih mreža. Unatoč tome što Dougie podržava njezinu odluku da radi i izlazi vani bez njega, ako želi, od Holly se očekuje da brine o obitelji i kućanstvu, te podliježe svakom hiru svog supruga.

POGLEDAJTE VIDEO:

Putnici, po engleskom nazivu 'Travellers', ili irski 'putnici' tradicionalna su nomadska zajednica porijeklom iz Irske. Neki iz nazivaju i 'bijelim Romima'. Osim u Irskoj, žive i u Ujedinjenom Kraljevstvu te Sjedinjenim Državama. Status koji imaju 'putnici' ovisi o zemlji u kojoj žive.

Ujedinjeno Kraljevstvo ih priznaje kao nacionalnu manjinu, no dugi su niz godina u Irskoj smatrani samo društvenom skupinom, čak i ako su danas stekli status nacionalne manjine. Ono što 'putnike' razlikuje od ostalog nomadskog irskog stanovništva su njihovi vrlo specifični običaji i vlastiti jezik, Shelta.

- Bio je to vrtlog koji se pretvorio u bajku. Najveća razlika u tome što ste supruga 'putnika' je što morate poštovati svog muža - ono što on kaže tako mora biti. Ne bih ni htjela ići na zabave bez njega. Uvijek idemo zajedno. On je muškarac pa može ići bez mene, ali ja sam žena pa mogu samo s njim - ispričala je Holly, majka dvoje djece, iz Salforda u Manchesteru.

Mogu sama otići u salon ili u trgovinu, ali on je vrlo zaštitnički nastrojen i brine se za moju sigurnost ako sam vani sama. Ne osjećam se kao da propuštam nešto jer ako želim nešto učiniti možemo to učiniti zajedno. Ionako bih radije bila s njim nego sama - rekla je.

Dodala je i kako ju je Dougie odmah privukao, a osvojio ju je upravo njegov osmijeh, dok je Dougie smatrao da je to 'ljubav na prvi pogled'. Dok je Hollyna obitelj u početku oklijevala hoće li njihova kći postati supruga 'putnika', ubrzo ih je osvojio Dougiejev šarm.

Holly je prihvatila svoj novi način života, a odmah se složila i s Dougiejevom majkom Margaret Joyce (56). Dougie je zaprosio na zabavi povodom otkrivanja spola njihove kćeri Oceanne, u njihovu domu u Manchesteru u prosincu 2020., a par se vjenčao na ekstravagantnoj ceremoniji u samostanu Gorton u Manchesteru u srpnju 2022.

Raskošno vjenčanje je koštalo preko 60 tisuća funti. Holly je nosila nevjerojatnu haljinu vrijednu 12000 funti (104.667 kn) koja je dizajnirana posebno za nju, a izrada je trajala više od godinu dana. Zbog tradicije 'putnika', žene su kasnije na večeri bile odvojene od muškaraca.

Holly i Dougie su u vezi bili tri godine i tijekom tog vremena Holly se upoznala s njihovim načinom života. Dougie je imao uspješnu karijeru boksača bez rukavica, a sada je vlasnik kluba boraca koji se boksaju bez rukavica.

No unatoč njegovoj nasilnoj profesiji, Holly je rekla da je Dougie doista obiteljski čovjek i da se prema njoj ponaša 'kao prema princezi'.

- Dougie očekuje da kuća bude savršena i da se o njemu brinem kad dođe s posla. Trebalo mi je neko vrijeme da se priviknem, ali on se brine za mene i brine za našu obitelj pa sam sretna što to radim - zaključila je Holly, a prenosi Mirror.

