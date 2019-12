Izazov sa stolicom pokušavaju svi, no - samo žene uspijevaju

Kao s većinom novih platformi, mnogi pokušavaju stvoriti trendove kako bi privukli druge korisnike, piše Buzz. Obično su to smiješni pokreti ili plesni koraci.

No posljednji TikTok izazov na prvu djeluje vrlo jednostavno. Treba vam običan stolac i zid. Stavite stolac uz zid, odmaknite se dva koraka, nagnite se preko stolca i oslonite glavu uz zid. Potom podignite stolac i ispravite se držeći ga u rukama.

Izazov je osvojio internet jer se čini da ga mogu izvesti samo žene. Izazov se proširio s Tiktoka, pa su korisnici drugih mreža počeli objavljivati stotine snimki svojih pokušaja.

Iako se čini da ženama ne predstavlja provlem, muškarcima je teško uspraviti se držeći stolac. Frustrirani očevi, dečki i braća pokazuju kako, što god pokušali, jednostavno ne mogu podignuti komad namještaja.

Had everyone trying the #ChairChallenge @ office today & the gals could all do it, but the guys could not. Not even if they played football at West Point 🧐 Sad. // @CaptainCons pic.twitter.com/rfffNq8tOC