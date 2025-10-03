Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
PREVENCIJA NA VRIJEME

Izbjegnite infekcije i bolesti: Evo kako pravilno brinuti o vagini

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Izbjegnite infekcije i bolesti: Evo kako pravilno brinuti o vagini
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vaginalni mikrobiom je tajni čuvar ženskog zdravlja. Otkrijte kako ga održati u ravnoteži i zašto je ključan za vašu dobrobit i reproduktivno zdravlje

Vaginalni mikrobiom čini kompleksna zajednica mikroorganizama koja ima ključnu ulogu u održavanju zdravlja žene. Kada je u ravnoteži, štiti od infekcija, podržava imunološki sustav, doprinosi plodnosti te utječe na hormonalnu stabilnost. Iako se o njemu rijetko govori, stručnjaci ističu kako njegovo razumijevanje i pravilna njega mogu znatno poboljšati cjelokupno zdravlje žene.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

00:30

Zašto je važan vaginalni mikrobiom?

U zdravom vaginalnom mikrobiomu prvenstveno dominiraju korisne bakterije iz roda Lactobacillus, koje održavaju kiseli pH i sprječavaju rast štetnih bakterija. Ovaj prirodni sustav obrane pomaže u:

  • Prevenciji infekcija – poput gljivičnih infekcija i bakterijske vaginoze.
  • Očuvanju reproduktivnog zdravlja – uravnotežen mikrobiom povezan je s boljim ishodima trudnoće.
  • Imunološkoj zaštiti – mikrobi reguliraju imunološke stanice i štite od patogena.
  • Hormonalnoj ravnoteži – promjene u hormonima tijekom ciklusa, trudnoće ili menopauze utječu na mikrobiom, pa je važno održavati stabilnost.
JESTE LI ZNALI? Evo kako sindrom slomljenog srca utječe na vaše zdravlje
Evo kako sindrom slomljenog srca utječe na vaše zdravlje

Kako prepoznati (ne)ravnotežu?

Znakovi zdravog mikrobioma uključuju bistar do mliječno bijeli iscjedak blagog mirisa, odsustvo svrbeža ili nelagode, uredan ciklus i ugodne spolne odnose. S druge strane, simptomi disbalansa mogu biti promjena u boji ili mirisu iscjetka, svrbež, crvenilo, peckanje, česte infekcije ili nelagoda tijekom seksa.

10 načina kako podržati vaginalni mikrobiom

  • Nježna intimna higijena – izbjegavati agresivne sapune, douching i parfimirane proizvode.
  • Prirodni materijali – nositi pamučno rublje i izbjegavati usku sintetičku odjeću.
  • Zdrava prehrana – uvrstiti probiotike (jogurt, kefir) i prebiotike (češnjak, banana, luk).
  • Hidratacija – dovoljan unos vode podržava sluznicu i opće zdravlje.
  • Siguran seks – korištenje zaštite, posebno kod novih partnera.
  • Upravljanje stresom – stres negativno utječe na imunološki sustav i ravnotežu mikrobioma.
  • Tjelesna aktivnost – potiče cirkulaciju i pomaže regulirati hormone.
  • Redoviti pregledi – ginekološki nadzori pomažu u ranom otkrivanju promjena.
  • Tradicionalne prakse – poput ajurvedske masaže, aloe vere ili biljnih pripravaka uz stručni nadzor.
  • Probiotički suplementi – dodaci s dokazanim sojevima poput Lactobacillus mogu pomoći u obnavljanju mikrobioma.
RADITI SVAKI DAN Kegelove vježbe za žene: Super vodič za jačanje zdjeličnog dna
Kegelove vježbe za žene: Super vodič za jačanje zdjeličnog dna

Vaginalni mikrobiom nije samo medicinski pojam – to je važan pokazatelj ženskog zdravlja koji zaslužuje pažnju, njegu i edukaciju. Male promjene u svakodnevnim navikama mogu napraviti veliku razliku, a svijest o ovom važnom sustavu prvi je korak prema boljem, zdravijem tijelu.

10 SIMPTOMA Ovo su jasni znakovi da unosite previše kofeina u organizam
Ovo su jasni znakovi da unosite previše kofeina u organizam

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lista od najgoreg do najboljeg znaka Zodijaka za bračni život
PREDNOSTI I MANE

Lista od najgoreg do najboljeg znaka Zodijaka za bračni život

Na temelju jedinstvenih karakteristika znakova Zodijaka, astrolozi su napravili listu od najgoreg do najboljeg znaka za bračni suživot. Saznajte s kojim horoskopskim znakovima će brak biti ugodniji nego s drugima
Žene otkrivaju: 'Mrzimo kada muškarci nose ovih 10 stvari'
MODNI PROMAŠAJI

Žene otkrivaju: 'Mrzimo kada muškarci nose ovih 10 stvari'

U današnje vrijeme kada je moda uistinu fluidna i teško se razaznaju granice između muške i ženske robe, čini se da žene ipak žude za vremenima kada su se muškarci odijevali nešto muževnije
Veliki popis namirnica odličnih za probavu - za zdrava crijeva
DOBRA HRANA

Veliki popis namirnica odličnih za probavu - za zdrava crijeva

Mogli biste se zapitati: 'Osjećam li se napuhano?' i 'Hrani li ono što jedem moj crijevni mikrobiom?'. Ako je odgovor na posljednje pitanje odlučno 'ne' ili 'možda', iskoristite ovaj popis namirnica dobrih za probavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025