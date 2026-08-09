Izbjegnite toksičnu vezu: Ovih deset upozorenja u odnosima nikako ne smijete ignorirati

10. Obeshrabruju vaše ciljeve ako im ne koriste: Definirajte svoje ključne stvari, vrijednosti i ciljeve. Kada znate tko ste prije nego što se upustite u vezu s nekim, manja je vjerojatnost da ćete se odreći dijelova sebe. Budite svoji, a ne ono što mislite da žele da budete. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija