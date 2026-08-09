Obavijesti

Galerija

Komentari 2
'CRVENE ZASTAVE'

Izbjegnite toksičnu vezu: Ovih deset upozorenja u odnosima nikako ne smijete ignorirati

Čini se da bi trebalo biti očito što su crvene i zelene zastavice u vezama, zar ne? Međutim, često nije. Naravno, uvijek postoje očiti znakovi, ali kako je onda moguće da toliko ljudi završi u toksičnim ili nasilnim vezama?
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Home, sofa and couple with conflict in marriage, toxic relationship and disagreement for divorce. Night, man and sad woman with fight for separation, breakup and communication problem in living room
Istina je da su mnoge crvene zastavice vrlo suptilne, teško ih je otkriti i javljaju se ili otkrivaju tijekom vremena. Ono što čini razliku jest koliko ih lako možemo racionalno objasniti. | Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com
1/12
Istina je da su mnoge crvene zastavice vrlo suptilne, teško ih je otkriti i javljaju se ili otkrivaju tijekom vremena. Ono što čini razliku jest koliko ih lako možemo racionalno objasniti. | Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026