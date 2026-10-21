Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Izbor artikala u Nami olakšavali su savršeno aranžirani izlozi

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: < 1 min
Izbor artikala u Nami olakšavali su savršeno aranžirani izlozi
Foto: Arhiva VL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Posebnu pozornost privlačili su vanjski izlozi i prodajni prostori uređeni u skladu s vremenom i sezonom

Admiral

Na cijeloj stranici Večernjeg lista 21. listopada 1976. NAMA je predstavila jesensku ponudu i pozvala Zagrepčane u robne kuće po novu odjeću, obuću i predmete za dom. Velika reklama oslanjala se i na ono što je tad bilo posebno važno u privlačenju kupaca - raskošno uređene izloge i prodajne prostore u jesenskom ruhu, koje su aranžirali njihovi vrhunski aranžeri, koji su po kvaliteti rada bili možda i najbolji u Hrvatskoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nad Zagrebom su nekad letjeli akrobatski golubovi prevrtači
NA DANAŠNJI DAN

Nad Zagrebom su nekad letjeli akrobatski golubovi prevrtači

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Zagrebački prevrtač posebna je pasmina golubova s akrobatskim vještinama u letu. Uzgojeni su 1920-ih godina baš u našem gradu
Novootvoreni Dom sportova 1974. promijenio je sportsku i muzičku sliku grada Zagreba
NA DANAŠNJI DAN

Novootvoreni Dom sportova 1974. promijenio je sportsku i muzičku sliku grada Zagreba

Godinama je bio domaćin košarkašima Cibone u njihovu zlatnom razdoblju, rukometašima Zagreba, hokejašima Medveščaka, a ugostio je i mnogo nezaboravnih koncerata...
Na gradilištima u Zagrebu četvorica mudruju, jedan radi
NA DANAŠNJI DAN

Na gradilištima u Zagrebu četvorica mudruju, jedan radi

DOGODILO SE NA DANŠNJI DAN Fotografija iz 1986. prikazuje Zagreb u vrijeme velikih gradilišta i urbanističkih promjena. Grad je tada dobio brojne nove i obnovljene prostore koji su obilježili njegovu povijest

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026