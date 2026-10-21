DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Posebnu pozornost privlačili su vanjski izlozi i prodajni prostori uređeni u skladu s vremenom i sezonom
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Izbor artikala u Nami olakšavali su savršeno aranžirani izlozi
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Na cijeloj stranici Večernjeg lista 21. listopada 1976. NAMA je predstavila jesensku ponudu i pozvala Zagrepčane u robne kuće po novu odjeću, obuću i predmete za dom. Velika reklama oslanjala se i na ono što je tad bilo posebno važno u privlačenju kupaca - raskošno uređene izloge i prodajne prostore u jesenskom ruhu, koje su aranžirali njihovi vrhunski aranžeri, koji su po kvaliteti rada bili možda i najbolji u Hrvatskoj.
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