Izdržite, još 183 dana do Božića! Evo kako preživjeti toplinski val

Sve je teže izgurati ljeto, odnosno iznimno visoke temperature kojima svjedočimo posljednjih godina, pogotovo što dolaze u valovima koji sve dulje traju. Promjene vremena su nagle, pa donose i nagli pad tlaka, s tim da čak ni ljetni pljusak više ne donosi osvježenja na kakva smo se do sada naviknuli. Mnogima je najteže izgurati noć jer je teško zaspati, ili nas probudi osjećaj da se kuhamo u loncu.

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Pokretanje videa... VIDEO Porast temperatura u Europi | Video: windy.com

Velike vrućine opterećuju srce i krvne žile - mogu ubrzati ritam srca, dovesti do pada tlaka i vrtoglavice, pa se kardiovaskularnim bolesnicima savjetuje poseban oprez. Problema mogu imati i ljudi koji boluju od astme jer vruć i suh zrak iritira dišne putove, a toplinski val noću povećava rizik od teških napadaja astme. I ljudi s bolestima bubrega, kao i dijabetičari, moraju voditi računa o povećanom riziku jer se tijelo tijekom visokih vrućina hladi širenjem krvnih žila i pojačanim znojenjem. Zbog toga bubrezi ostaju bez dijela dotoka krvi te mogu trpjeti veliko opterećenje, a dijabetičari mogu imati više problema s regulacijom šećera u krvi, pa je važno pripaziti na doziranje inzulina.

No i ljudi koji nemaju neke kronične bolesti mogu doživjeti komplikacije ako se ne pridržavaju nekoliko glavnih pravila o tome kako rashladiti organizam i rehidrirati ga dok se pojačano znojimo.

Prije svega, ne izlazite po najvećim vrućinama i klonite se teškog fizičkog rada, sportskih aktivnosti ili vrtlarenja u vrijeme najvećih vrućina. Ako nešto morate obaviti u gradu, ili ne možete preskočiti rekreacijsko trčanje, obavite to ranije ujutro ili predvečer. Kad izlazite, odjenite laganu i prozračnu odjeću koja upija znoj i obavezno pokrijte glavu odgovarajućim šeširom. Birajte prozračne materijale i šešire koji imaju širi obod kako biste zaštitili cijelo lice. Uvijek nosite sa sobom bočicu vode i osvježavajte se malim gutljajima. Izbjegavajte alkohol, napitke koji imaju visok udio kofeina i šećera (poput energetskih pića ili koka kole), a posebno alkohol i pretjerivanje u kavi jer imaju diuretičko djelovanje i mogu ubrzati dehidraciju organizma u vrijeme kad se pojačano znojimo. Svaki izlazak planirajte tako da se nakon svakih 10-ak ili 15 minuta na ulici, u tramvaju ili u autobusu rashladite u nekom zatvorenom prostoru. Redovito pijte terapiju za tlak i kontrolirajte šećer ako ste dijabetičar te na vrijeme zatražite pomoć ako se počnete osjećati loše.

Ljeti često griješimo pretpostavljajući da trebamo otvoriti prozore i pustiti svježi zrak u prostor u kojem boravimo. Imajte na umu da ovih dana vani nije nimalo svježe i da ćete otvaranjem prozora samo pustiti topao zrak u stan i pogoršati situaciju. Zato zatvorite prozore i spustite rolete, ili navucite deblje zavjese na prozor. Ako ih nemate, možete zalijepiti na prozore aluminijsku foliju za kolače. Treba je postaviti s vanjske strane pa će blokirati prodor sunčeve topline kroz staklo. Ako nemate klimu, razmislite o nabavi stropnog ili stojećeg ventilatora, koji će bar malo pokrenuti zrak u prostoru. Držite prozore zatvorenima dok god je temperatura vani neizdrživa, odnosno prozračite samo rano ujutro ili kasnije navečer. Kako ni tad temperatura često nije ugodna, možda je najbolje spustiti rolete i ostaviti ih “na rupice” pa otvoriti prozore na dvije suprotne strane stana da potaknete blago cirkuliranje zraka. Mnogi kažu da im je tek tako ugodno spavati, no pazite da propuh ipak ne bude neugodan. Prozore automobila zaštitite folijom za stakla koja sprečava pregrijavanje. Prije nego što sjednete u auto, otvorite sva vrata i ostavite da zrak rashladi unutrašnjost, potom nekoliko minuta vozite s otvorenim prozorima. Upalite klimu i namjestite vanjski unos zraka (ventilaciju) kako biste dobili svježeg zraka. U automobilu također mogu biti korisne zaleđene boce ili vrećice s ledom koje ste umotali u dekicu - držite je u krilu da vas rashladi.

Kad god ste u prilici, uđite polagano u more, rijeku ili jezero, ili se barem ‘ubacite’ u bazenčić u dvorištu ako ga imate. Ako nemate priliku za ovu vrstu uživanja, rashladite dijelove tijela koji inače funkcioniraju kao detektori topline ili hladnoće. To su zapešća i podlaktice, stražnja strana vrata i lice te potkoljenice (posebno stražnja strana koljena) te stopala. Povremeno otiđite u toalet i namočite te dijelove tijela hladnom vodom ili napravite hladne obloge koje možete primijeniti. Primjerice, vrećice za zamrzavanje koje imaju čvrsti zatvarač možete napuniti kockicama leda i zatvoriti ih pa zamotati u dekicu i koristiti da se na nju naslonite dok radite za računalom ili gledate TV. Slična “instalacija” odlično je rješenje za rashlađivanje kućnih ljubimaca: Postavite vrećicu s ledom ispod jastučića na kojem spavaju ili ispod dekice na pod i bit će vam zahvalni. Kod kuće napravite kupku za stopala, u koju možete dodati malo eteričnog ulja čajevca ili cedra, koja prirodno rashlađuju. Kad vam je baš vrlo vruće, možete smočiti čiste čarape i navući ih nakratko na stopala. Ipak ne pretjerujte, odnosno ne rješavajte jednu krajnost drugom - Imajte na umu da se tijelo pojačano znoji i da treba unositi dodatnu tekućinu, no dobar izbor je i voće - malo rashlađena lubenica, dinja, kivi ili nektarine još će vas bolje rashladiti.

Starije osobe i djecu potičite da češće piju vodu

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Kod starijih ljudi s godinama slabi osjećaj žeđi, pa mogu zanemariti potrebu za tim da unose tekućinu. Zato ih potaknite da natoče bokal vode i popiju ga pomalo do određenog vremena, kad ga trebaju dopuniti. Ako žive sami, ne bi bilo loše nazvati ih tijekom dana i provjeriti jesu li popili tu vodu. Slično je i s malom djecom, koja se znaju zaigrati, pa vodite računa da im svakih 20-ak minuta ponudite gutljaj ili dva vode.

Ne pretjerujte s klimom!

Ako imate klimu u domu i prostoru u kojem radite, mnogi problemi su riješeni. Ipak, pripazite da temperatura u prostoru ne odstupa previše od one vani - hlađenje treba namjestiti na 5 do 7 stupnjeva manje nego što je vani. Tako ćete se lakše prilagoditi vanjskoj temperaturi kad budete morali izaći i tijelo će doživjeti veliki šok. Ne izlazite iz klimatiziranog prostora prenaglo - zadržite se malo u ulazu dok se tijelo ne aklimatizira. Takav šok može izazvati nagli pad tlaka, vrtoglavicu i poremećaj rada srca!

Osvježavajuće pićence

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Nemojte se hladiti u vrlo hladnoj vodi ili piti vrlo hladne napitke jer ćete postići suprotan učinak. Velike su šanse da se već za koju minutu pojačano znojite u valu topline koji izvire iz tijela, umjesto da se pićem rashladite. Zato su bolji izbor voda, sok ili biljni čaj sobne temperature, kojima ste dodali jednu ili dvije kockice leda i pijuckajte ih polako.

Ručni ventilator je hit

U javnom prijevozu i na ulici dobro je imati lepezu ili nešto čime možete mahati oko lica da biste se barem malo rashladili. Ako ste u prilici, nabavite male ventilatore za lice - ima onih koji se nose u ruci ili se mogu objesiti oko vrata pa ugodno hlade. Po potrebi, možete ponijeti i kišobran, koji ćete otvoriti iznad glave dok čekate tramvaj ili autobus, no imajte na umu da se ispod njega nerijetko sakuplja vrlo vruć zrak.