Izgled vara: Ovu hranu osoblje nikad ne bi jelo na kruzeru

Švedski stol na kruzeru nudi bezbroj primamljivih jela, ali nije sve što izgleda svježe i ukusno nužno i najbolji izbor. Neke namirnice zbog načina posluživanja, temperature ili dugog stajanja mogu predstavljati veći rizik za probavne tegobe
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U nastavku pogledajte koju hranu nije preporučljivo jesti na kruzeru.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koju hranu nije preporučljivo jesti na kruzeru. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koju hranu nije preporučljivo jesti na kruzeru.
| Foto: 123RF
SIROVE KAMENICE I ŠKOLJKE NA LEDU Sirove školjke na ledu izgledaju primamljivo, ali na švedskom stolu mogu predstavljati jedan od rizičnijih izbora. Kamenice su povezane s brojnim izbijanjima norovirusa, a mogu biti i izvor bakterijske infekcije vibriozom, koja uzrokuje probavne tegobe. Budući da filtriraju morsku vodu, u svom tijelu mogu nakupljati viruse i druge mikroorganizme.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Dodatni problem je što se poslužuju sirove ili nedovoljno termički obrađene pa nema dovoljno topline koja bi uništila viruse. Zbog toga ih zaposlenici kruzera često izbjegavaju, osobito tijekom dužih putovanja kada se hrana na švedskom stolu dugo poslužuje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SUSHI KOJI DUGO STOJI Sushi može biti odličan izbor kada se priprema po narudžbi, no situacija je drukčija ako satima stoji na švedskom stolu. Ako nije poznato koliko je dugo tamo, sigurnije je odabrati nešto što se priprema pred gostima.
| Foto: 123RF
Sirova riba nosi dodatne rizike, uključujući mogućnost prisutnosti parazita i norovirusa. Zaposlenici brodova zato često radije biraju sushi iz specijaliziranih restorana, gdje se riba obrađuje neposredno prije posluživanja.
| Foto: 123RF
SALATE S MAJONEZOM NA SOBNOJ TEMPERATURI Salate od tune, jaja ili krumpira mogu brzo postati rizične kada se zagriju. Namirnice s majonezom posebno su osjetljive na nepravilno čuvanje jer se u njima bakterije mogu brzo razmnožavati kada temperatura više nije dovoljno niska.
| Foto: Idijatullina Veronika
Na dan kada je brod prepun putnika, posude na švedskom stolu mogu dugo stajati prije nego što budu zamijenjene novima. Zbog toga zaposlenici koji dobro poznaju pravila sigurnosti hrane često preskaču ovakve salate ako izgledaju kao da su već neko vrijeme na stolu.
| Foto: 123RF
JAJA U PRAHU Kod kajgane u prahu problem najčešće nije sigurnost hrane, nego okus i tekstura. Na mnogim kruzerima za buffet-kajganu koriste se jaja u prahu ili tekuća jaja, zbog čega ona mogu biti vlažna, gnjecava i manje ukusna od svježe pripremljenih jaja.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Ako postoji mogućnost naručivanja jaja po želji, razlika može biti poprilično velika. Omlet ili kajgana od svježih jaja pripremljena pred gostom često zahtijevaju tek nekoliko minuta, a rezultat je znatno bolji.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
TOČENI SLADOLED IZ SAMOPOSLUŽNOG APARATA Aparat za točeni sladoled na prvi pogled djeluje bezazleno, no njegova ručka svakodnevno dolazi u dodir s velikim brojem ruku. Problem nastaje kada istom rukom kojom ste dotaknuli ručku uzmete kornet i prinesete ga ustima.
| Foto: 123RF
Jednostavan način da se smanji mogućnost prijenosa nečistoća jest korištenje salvete pri povlačenju ručke. Još praktičnija opcija je zdjelica i pribor, čime se izbjegava izravan kontakt ruku s hranom.
| Foto: 123RF
UNAPRIJED NAREZANO VOĆE Svježe voće obično se smatra sigurnim izborom, ali unaprijed narezano voće na otvorenom pladnju nosi veći rizik od cijelog voća koje sami ogulite. Rezanje lubenice, dinje ili drugog voća uključuje noževe, daske i druge površine koje mogu postati mjesta prijenosa mikroorganizama.
| Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
Banane, naranče i drugo voće koje sami gulite zato su jednostavniji izbor. Ako ipak želite narezano voće, sigurnije je uzeti ga iz svježe postavljenog pladnja nego onoga koji očito već dugo stoji.
| Foto: 123RF
ZAJEDNIČKI SALATNI BAR Lisnato povrće ima mnogo nabora i sitnih površina na kojima se mikroorganizmi mogu zadržati. Norovirus se može čvrsto vezati za listove, što otežava njihovo temeljito pranje, osobito kada se povrće priprema u velikim količinama.
| Foto: 123RF
Dodatni problem predstavljaju zajedničke hvataljke koje tijekom dana dodiruje velik broj putnika. Zaposlenici kruzera zato često radije biraju salatu posluženu iz kuhinje, gdje je povrće oprano i pripremljeno neposredno prije posluživanja.
| Foto: 123RF
KOKTEL OD ŠKAMPA I IZLOŽENI PLODOVI MORA Koktel od škampa jedan je od atraktivnijih prizora na švedskom stolu, ali upravo zbog toga ne znači da je uvijek i najbolji izbor. Plodovi mora zahtijevaju posebno pažljivo rukovanje i strogu kontrolu temperature kako bi ostali sigurni za konzumaciju.
| Foto: 123RF
Namirnice koje dolaze iz različitih luka i dijelova opskrbnog lanca mogu biti izložene različitim uvjetima tijekom transporta. Zaposlenici koji znaju koliko je teško održavati odgovarajuću temperaturu na velikom pladnju često radije biraju plodove mora koji se pripremaju svježi u restoranu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
HLADNE SALATE OD ŠKOLJAKA I PLODOVA MORA Osim sirovih kamenica, na švedskom stolu često se nalaze salate od rakova, ohlađeni škampi i miješani plodovi mora. Iako se poslužuju na ledu, velike posude mogu satima stajati na istom mjestu, a topliji uvjeti mogu ubrzati zagrijavanje hrane.
| Foto: 123RF
Ako se plodovi mora ne održavaju dovoljno hladnima, bakterije se mogu brzo razmnožavati i izazvati probavne tegobe. Zbog toga ih zaposlenici često radije jedu u restoranu gdje se pripremaju i poslužuju svježi, umjesto da ih uzimaju sa švedskog stola.
| Foto: 123RF