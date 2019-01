Izgubila je 50 kg: 'Imam troje djece i više me nije sram strija'

Sarah Nicole Landry (34), majka troje djece iz Kanade, prilično se udebljala nakon što je rodila. Njezina težina se u dobi od 25 godina popela na 102 kilograma. Odlučila je smršavjeti i uspjela je u tome.

Doslovce se prepolovila, izgubila je 51 kilogram, ali na njezinom tijelu ostale su strije, višak kože i celulit - na trbuhu, stražnjici i na nogama.

Kaže da se u početku osjećala nesigurno i skrivala je svoje tijelo, ali shvatila je da to nema smisla. Prestala je mjeriti svoju vrijednost po tome kako izgleda, i sada je puno sretnija.

Sjeća se kako je bila ponosna na sebe kada je izgubila višak kilograma, osjećala se kao 'nanovo rođena žena', ali prisjetila se i kako je ubrzo počela sumnjičavo gledati svoje tijelo u zrcalu, nije joj se sviđalo ono što vidi.

Kada se lani oslobodila tog osjećaja nesigurnosti i nezadovoljstva, osjetila je neko olakšanje, kao da joj je netko skinuo ogroman teret s leđa. Postala je samopouzdanija i više je počela razmišljati o malim, lijepim stvarima koje čine život sretnim.

- Bilo me je strah da će ljudi govoriti kako izgledam odvratno. Prestala sam slijediti profile na društvenim mrežama zbog kojih sam se osjećala loše i počela sam pratiti one pozitivne. To mi je pomoglo u promjeni načina razmišljanja i doživljavanju same sebe - ispričala je, a prenosi Daily Mail.

Suprug joj je velika podrška.

- Moje tijelo je ovakvo s razlogom i ne moram ga stalno usavršavati. Biti manje savršenom prije mi je bilo zastrašujuće, ali sada nije. Sada shvaćam da moje tijelo nema nikakve veze sa time koliko vrijedim kao osoba. Ne želim se do kraja života brinuti zbog celulita ili strija. Želim uživati u životu i u svojoj obitelji - dodala je.

Sarah ima dvije kćeri i sina - Mayu (12), Jemmu (10) i Bodena (8).

