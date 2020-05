Izgubila je oca sa 16 godina: 'Što bliži postajete, to je teže'

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Predivna priča: 'Spasila mi je život pa postala moja supruga'

Neimenovana mlada djevojka je, na Facebook stranici 'Humans of New York' uz hashtag #quarantinestories (priče iz karantene), napisala nevjerojatno dirljivu priču o bolesti i smrti svoga oca. Naime, njen otac je bolovao od raka i preminuo kada je imala samo 16 godina. Njihova zajednička omiljena aktivnost bila je traženje novčića po podu jer je otac smatrao da je to znak da je njegova majka (njena baka) uvijek uz njih. Nakon njegove smrti, ona mjesecima nije mogla pronaći niti jedan novčić na podu. No, jednog dana kada je posjetila njegov grob, novčić se pojavio točno pored njene noge.

POGLEDAJTE VIDEO (Supertata Chad je otac petorki):

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovo je njena priča:

Nakon što je baka preminula, tata je izašao iz bolnice na svježi zrak. Zatim je izrekao molitvu i zamolio moju baku da mu pošalje znak. Kad je otvorio oči, pred njegovim nogama bio je novčić. I nakon toga dana - počeo je svugdje tražiti novčiće. Tada sam imala šest godina i uvijek me upućivao da mu pomognem u potrazi. Glava bi mi spuštena kamo god smo otišli. I kad god bi ga pronašli, tata bi rekao: 'Bubby nam ga je poslao!' Zatim bismo ga dodali u malu glinenu teglu koju sam izradila.

Kad sam bila u trećem razredu, roditelji su mi rekli da tata ima rak. Sjećam se da sam tijekom odmora sjedila u uredu savjetnika za usmjeravanje. Očito je tata bio bolestan već nekoliko godina. Bio je to rijedak tip raka. I bio je agresivan. Nestao bi na dva mjeseca, ali bi se uvijek vratio. Čak ni ljudi koji su poznavali tatu nisu imali pojma. Nikad mu nije dopustio da ga zaustavi. Radio je stvarno naporno. Probudio se svako jutro u četiri sata kako bi vozio sobni bicikl.

Nažalost, njegove posljednje godine života uskladile su se s mojim tinejdžerskim godinama. Često sam ga odgurivala od sebe. Htjela sam se družiti s prijateljima. Tata baš i nije bio umjetnički tip, pa sam mislila da nemamo baš mnogo toga zajedničkog. Ali pokušavao je. I stvari su postajale bolje između nas. Bio je stvarno blesav i privržen. Upao bi u moju sobu dok sam učila, pjevao bi na sav glas koristeći bočicu od šampona kao mikrofon. Uvijek me je pitao da zajedno popijem kavu. Ili doručkujemo. I obično sam rekla 'ne' jer je to jako teško kada imate smrtno bolesnog roditelja. O tome stalno razmišljate, ali to je posljednja stvar o kojoj želite razmišljati. A tu je i spoznaja da što bliži postajete, to će vam biti teže.

Umro je kada sam imala šesnaest godina. Bilo je to 30. studenoga. Sjećam se kako sam hodala po parkiralištu na njegovom sprovodu, zureći u zemlju. Nigdje nije bilo novčića. I to me stvarno razljutilo. Gledala sam u nebo i vikala. Ali ništa. Našli smo preko 300 novčića kad je bio živ, ali nisam uspjela pronaći nijednog nakon što je umro. Tražila sam ih posvuda cijeli mjesec. Tada sam jednog dana imala stvarno loš dan. Stoga sam odlučila posjetiti njegov grob prvi put od njegovog sprovoda. Parkirala sam automobil, krenula stepenicama i pronašao očevu ploču. Tada sam pogledao u pod. I eto ga, novčić je bio pored moje noge.

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Misica ima IQ 146: Skinula je krunu i vraća se poslu liječnice

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA s Robertom Knjazom: