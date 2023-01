Izložba hrvatskog dizajna predstavlja najbolje od naših ideja, projekata i realizacija

Bijenalna izložba hrvatskog dizajna centralno je događanje u Hrvatskoj te okuplja najkvalitetnije radove u osam profesionalnih i studentskih kategorija. To su Dizajn vizualnih komunikacija, Industrijski / produkt dizajn, Dizajn u digitalnim medijima i dizajn interakcija, Dizajn ambalaže, Modni i odjevni dizajn, Cjeloviti projekt / proizvod, Prostorne i grafičke intervencije i sistemi te Koncept / inicijativa / kritički dizajn.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Prvi puta izložba je održana u Laubi 1999. godine u Galeriji Forum, u mnogo manjem opsegu. Do danas je narasla u relevantnu prezentaciju i top izbor najboljih ideja, projekata i realizacija u državi.

- Da, od onda smo narasli, baš sam komentirao s našim proslavljenim dizajnerom iz Numen for use, Nikolom Radeljkovićem na otvorenju, on je rekao da je dovoljno pogledati katalog od prve izložbe do danas, sve vam postaje jasno koliko se projekt promijenio. Naime, to je prvo bila prezentacija onoga što imamo, a danas je već mnogo teže ući s projektom. Onda ih je bilo pedesetak, danas smo od 600 prijavljenih pustili nešto više od 300 – ispričao nam je Marko Golub, HDD-ov kustos i urednik.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

On i predsjednica Hrvatskog dizajnerskog društva Maša Milovac otvorili su prije par dana izložbu koja u Kući za ljude i umjetnost traje do 22.1.2023.

Danas izložba ima 8 profesionalnih i 8 studentskih kategorija u svim područjima dizajnerskog djelovanja. Po prvi puta ove godine studentski radovi dolaze sa sedam visokoškolskih ustanova iz Hrvatske te dvije iz inozemstva.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Izložba hrvatskog dizajna sa svojom podjelom po različitim disciplinama govori još jednu jako važnu stvar – dizajn je jedan, no okuplja niz raznih ekspertiza, pristupa, on je racionalan, intelektualan, s dozom utopije i voljom volje za društvenom promjenom – istaknuo je Marko.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Velika ponuda raznolikih inovativnih, zabavnih, korisnih, smart i raznih rješenja, na jednom mjestu super prikazuje kako naša mala država ima velike igrače na području dizajna različitih smjerova.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Od rasvjetnih tijela eko predznaka, nastalih od žica instrumenata do eko centra, omota sveprisutne čokolade i drugih velikih projekata, ova je izložba prava poslastica za sve one koji žele znati što se kod nas dešava s dizajnom. A dešava se uistinu mnogo toga.

- Ako pogledamo presjek onoga što imamo u hrvatskom dizajnu, možemo govoriti o vrlo inteligentnoj produkciji koja je jako nijansirana. Čak i u dizajnu vizualnih komunikacija. Imate izuzetne projekte koji su jako komunikativni, koji odmah kažu ono što treba, ali ispod toga su dvije, tri nijanse više. Imaju tu neku volju ne samo da isporuče ono što im je uloga, funkcija, već i da na neki način educiraju gledatelja, da ga uče što znači vizualna kultura i komunikacija, da ga na neki način vizualno opismenjuju – naglasio je Marko.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Od modnih projekata tu su nagrađeni Nika Vrbica, Vinko Racetin, Nataša Mihaljčišin te Martina Vrdoljak Ranilović s kolekcijom za Varteks. Kreativnost na više nivoa, od pret-a-portera kojeg nosimo svi do oglavlja i igre tekstura te materijalnih inovacija, naši autori otkrivaju talent, igru, ali i ozbiljan pristup oblikovanju modnog predmeta.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Na samom su otvorenju dodijeljene nagrade i priznanja te ujedno Velika nagrada Hrvatskog dizajnerskog društva te Nagrada HDD-a za životno djelo, koju je dobio utjecajni dizajner Boris Ljubičić.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Osvrćući se na dosadašnji dizajnerski rad Borisa Ljubičića, od početka 1970-ih do danas, rekao bih da on proistječe iz eksplicitnog uvjerenja da je dizajn nedvosmisleno životno važan i da vizualne komunikacije prožimaju sve aspekte naših svakodnevnih života. Iz takvog uvjerenja slijedi odgovornost, što je sam Ljubičić lijepo formulirao u svom autorskom motu koji kaže da dizajner mora preuzeti 'odgovornost za vrijeme i prostor u kojem djeluje – ispričao je kustos.

U međunarodnim dizajnerskim krugovima Ljubičić je već dekadama top dizajner te je kroz niz radova poznat i našoj publici i to u više generacija. Njegov je rad specifičan i po isticanju hrvatskog identiteta.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Veliku nagradu Hrvatskog dizajnerskog društva dobili su za 'Centar za posjetitelje Crna Roda' tim autora: Clinica studio, Roth i Čerina, Niko Mihaljević, Ivana Fabrio, Franka Tretinjak, Borna Demel, Novena i Vanja Cuculić.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Autori vizualnog identiteta i postava Izložbe hrvatskog dizajna 21/22 su renomirani dizajnerski studio Šesnić&Turković. Izložba će, nakon Zagreba, u proljeće 2023. biti prikazana i u Multimedijalnom kulturnom centru u Splitu.

