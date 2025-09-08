Iznajmila dečka na jedan dan za 170 eura: 'Ovo razvija ovisnost'

Sarah, koja je iz Australije, a trenutno živi u Tokiju, priznala je da život u ogromnom gradu s 37 milijuna stanovnika zna biti vrlo usamljen. Nakon što je godinu dana provela sama, naišla je na web stranicu gdje možete unajmiti dečka i odmah je bila zaintrigirana 26-godišnjim Narumijem.

Na svom profilu, Narumi je naveo da ga zanimaju moda, muška šminka i vožnja motorom. Sarah ga je unajmila na dva sata, što ju je koštalo 170 eura, a uz to je morala platiti sve troškove dejta, što je čitavo iskustvo učinilo prilično skupim.

Već prije sastanka, Narumi je Sarah slao flertujuće poruke, oslovljavajući je s “my honey” i “my queen”. Sarah je u svom videu @seerasan otkrila da zna kako joj laksati i udovoljiti.

Kada su se napokon sreli, Sarah je bila impresionirana njegovim stilom, a rumenilo u licu i osmijeh nisu izostali kada joj je Narumi uzeo ruku. Par je potom otišao na romantični ručak, gdje su se hranili jedno drugo i stalno se zabavljali, dok ju je Narumi neprestano zvao slatkim imenima.

Neobičan posao

Tijekom dejta, Narumi je otkrio da od siječnja 2024. godine radi ovaj posao i da ga mjesečno iznajmi oko deset žena. Većinom ga unajmljuju studentice ili udane žene koje žele malo pažnje.

- Ovo je usluga, i ne smatramo to prevarom - objasnio je Sarah, koja je ostala zapanjena.

Narumi svojoj obitelji i prijateljima nije otkrio čime se bavi, iako ga je poneki prijatelj otkrio putem društvenih mreža. Za Narumija ovo nije jedini posao, ali iznajmljivanje dečka obavlja gotovo kao 9-5 posao. Neki klijenti ga unajmljuju više puta, a njegov najdulji dejt trajao je 50 sati. On kaže da ne bi imao ništa protiv da ga netko unajmi cijeli tjedan.

Sarah je bila toliko impresionirana dejtom da ga je odlučila produžiti za još jedan sat, što ju je dodatno koštalo 80 eura. Na kraju dejta, zamolila ga je da joj osvoji nešto na sajmu, kako bi imala trajnu uspomenu na taj dan.

- Ne želim te zaboraviti - rekla je Sarah, gledajući ga s ljubavlju, prije nego što su se rastali i vratili svojoj svakodnevici, ona u svijet samaca, a on u svoj “posao” unajmljenog dečka.