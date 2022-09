Izumio je kornet jer mu je bilo dosta razbijenih staklenih čaša

Izum korneta za sladoled pripisuje se Italu Machioniju, talijanskom imigrantu koji se preselio u Ameriku 1895. Tad je i amerikanizirao svoje prezime u Marchiony. Nastanio se u Hobokenu, ali je prodavao sladoled iz kolica u New Yorku. U to su vrijeme trgovci poput Itala posluživali sladoled u malim staklenim posudama, koje bi se vraćale prodavaču - ali to nije bilo praktično. Kupci su često odlutali s čašama ili bi se one lako razbile. Umoran od gubitka i lomljenja, Italo je osmislio kornet.