Prošle su godine znanstvenici i zaštitne organizacije objavili dugačak popis vrsta koje se smatra izumrlima. Većina ovih vrsta nije viđena desetljećima, unatoč čestim i redovitim ekspedicijama kako bi se utvrdilo postoje li još uvijek. Uzroci ovih izumiranja variraju od bolesti i invazivnih vrsta do gubitka staništa, ali većina se svodi na ljudsko ponašanje.

Naravno, uvijek je teško dokazati negativnost, a znanstvenici su često oprezni u pogledu proglašavanja vrsta uistinu izumrlim (izgubljenim). Ako to prerano naprave, upozoravaju, posljednji napori za očuvanje potrebni za spas te vrste mogli bi nestati, problem poznat kao efekt Romea i Julije.

Zbog toga, i budući da mnoge od ovih vrsta žive u teško dostupnim regijama, za neke od vrsta koje su označene kao izumrle, znanstvenici se još uvijek nadaju da su samo 'izgubljene'.

Međunarodna unija za očuvanje prirode (IUCN) prošle je godine potvrdila izumiranje sljedećih 36 biljnih i životinjskih vrsta, koje nisu viđene desetljećima:

Sisavci:

Pipistrellus sturdeei - Znanstvenici su ovog japanskog šišmiša zabilježili samo jednom, još u 19. stoljeću. IUCN ga je naveo s napomenom 'nedovoljno podataka' od 2006. do 2020., razdoblja tijekom kojeg se raspravljalo o taksonomiji sisavca, no dokument objavljen u ožujku riješio je to pitanje, a posljednje ažuriranje Crvenog popisa stavilo je vrstu u kategoriju izumrlih. Japanska vlada je šišmiša navela kao izumrlog još 2014. godine.

Dugouhi šišmiš Lorda Howea (Nyctophilus howensis) - Ova otočna vrsta poznata je po jednoj lubanji otkrivenoj 1972. godine. Konzervatori su se nadali da će se u nekom trenu naići i na živi primjerak, ali prošle godine je ta nada ugašena i vrsta je proglašena izumrlom.

Vodozemci:

Daždevnjak Jalpa (Pseudoeurycea exspectata) - Čini se da su male farme, ispaša stoke i sječa šuma izbrisali ovog nekad uobičajenog gvatemalskog vodozemca, posljednji put viđenog 1976. godine. U najmanje 16 istraživanja od 1985. nisu pronašli nikakve dokaze o kontinuiranom postojanju vrste.

Craugastor myllomyllon - gvatemalska žaba koja nije viđena od 1978. godine (iako je proglašena izumrlom tek 2000. godine). Za razliku od ostalih žaba s ovogodišnjeg popisa vjerojatno je izumrla kad je poljoprivreda uništila njezino jedino stanište.

Chiriqui harlekinska žaba (Atelopus chiriquiensis) i sjajna otrovna žaba (Oophaga speciosa) - posljednje viđene 1996. i 1992. godine, ove žabe iz Kostarike i Paname su u prosincu prošle godine proglašene izumrlima.

Atelopus senex - Još jedna kostarikanska žrtva, posljednji put viđena 1986. godine.

Ribe:

Barbodes disa - posljednji put viđena 1964. godine

Barbodes truncatulus - posljednji put viđena 1973. godine

Barbodes pachycheilus - posljednji put viđena 1964. godine

Barbodes palaemophagus - posljednji put viđena 1975. godine

Barbodes amarus - posljednji put viđena 1982. godine

Barbodes manalak - posljednji put viđena 1977. godine

Barbodes clemensi - posljednji put viđena 1975. godine

Barbodes flavifuscus - posljednji put viđena 1964. godine

Barbodes katolo - posljednji put viđena 1977. godine

Barbodes palata - posljednji put viđena 1964. godine

Barbodes baoulan - posljednji put viđena 1991. godine

Barbodes herrei - posljednji put viđena 1974. godine

Barbodes lanaoensis - posljednji put viđena 1964. godine

Barbodes resimus - posljednji put viđena 1964. godine

Barbodes tras - posljednji put viđena 1976. godine

Chitala Iopis - posljednji put viđena 1851. godine

Schizothorax saltans - posljednji put viđena 1953. godine

Insekti:

Zdepasta patuljasta bogomoljka (Ameles fasciipennis) - zadnji put viđena 1971. godine

Biljke:

Wynberg češnjak (Leucadendron grandiflorum) - Ova južnoafrička biljka nije viđena više od 200 godina i dugo se smatrala najranijim dokumentiranim izumiranjem u toj zemlji, iako je tek nedavno dospjela na Crveni popis IUCN -a. Njegovo jedino stanište 'bilo je mjesto najranijih kolonijalnih farmi', uključujući vinograde.

Wolseley češnjak (Leucadendron spirale) - Još jedna južnoafrička biljka, ova je posljednji put viđena 1933. godine i od tada je jako tražena, čak su propisane i nagrade za ljude koji ju ponovo pronađu. IUCN kaže da je uzrok njezinog izumiranja nepoznat 'ali je vjerojatno posljedica gubitka staništa uzgojem usjeva, invazije stranih biljaka i pošumljavanja'.

Persoonia laxa - Ovaj grm iz novog južnog Walesa u Australiji viđen je samo dva puta - 1907. i 1908. - na staništima koja su od tada postala 'visoko urbanizirana'. Vlada ga i dalje ga navodi kao 'pretpostavljeno izumrlo', ali ga je IUCN u potpunosti stavio u kategoriju 'izumrlih' 2020. godine.

Persoonia prostrata - je biljka u obitelji Proteaceae i bila je endemična za sjeverni vrh otoka Fraser u Queenslandu.

Drveće:

Havajsko žuto drvo (Ochrosia kilaueaensis) - Ovo drvo nije viđeno od 1927. godine. Njegovo stanište u prašumi ozbiljno je degradirano invazivnim biljkama i kozama, kao i požarima. Trenutno je na popisu ugroženih prema američkom Zakonu o ugroženim vrstama, no IUCN ga je prošle godine proglasio izumrlim.

Roystonea stellate - Znanstvenici su ovu kubansku palmu dokumentirali samo jednom, davne 1939. godine. Nekoliko pretraga nije uspjelo otkriti dokaze o njenom kontinuiranom postojanju, vjerojatno zbog pretvaranja njenih jedinih staništa u plantaže kave.

Euchorium cubense - Ova kubanska vodena biljka - jedini član svog roda - posljednji put je viđena 1924. godine, a dugo se smatrala izgubljenom. IUCN ju je stavio na popis izumrlih vrsta prošle godine zajedno s Banara wilsonii, drugom kubanskom biljkom koja je posljednji put viđena 1938. godine prije nego što je njezino stanište očišćeno za plantažu šećerne trske, piše EcoWatch.

Faramea chiapensis - Biljka je dokumentirana samo jednom, 1953. godine. Ova meksička biljka izgubila je oblačno-šumsko stanište zbog kolonijalizma i krčenja šuma.

Hesperelaea palmeri - Hesperelaea je biljni rod sa samo jednom vrstom, od prošle godine izumrlom. Hesperelaea palmeri pronađena je samo na otoku Guadalupe, malom otoku u Tihom oceanu, dijelu meksičke države Baja California.

Monteverdia lineata - Znanstveni radovi proglasili su ovu kubansku vodenu biljnu vrstu izumrlom 2010. i 2015. godine, iako je tek 2020. uvrštena na Crveni popis IUCN -a. Rasla je na staništu koje je sada ozbiljno degradirano poljoprivredom i stočarstvom.