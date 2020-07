Izvanzemaljac? Turisti u šoku od stvorenja što ga je izbacilo more

Iako izgleda nečuveno, riječ je o rijetkoj vrsti ribe koja se hrani na dubinama, a ponekad iskače iz vode kako bi se riješila parazita. Pronađeni primjerak bio je dug i širok oko dva metra

<p>Rijetko stvorenje neobičnog izgleda završilo je na popularnoj australskoj plaži, ostavljajući neupućene turiste u šoku.</p><p>Pogledajte video o gužvama na plažama Jadrana:</p><p>Zvijer, kako su je nazvali, a zapravo vrsta Molidae i kod nas zvana kao bucnjeke ili bucnji, spada u porodicu otrovnih riba iz reda četverozupki. Veoma su neobičnog oblika jer izgleda poput glave na koju je nasađen rep, pa je najvažnija vrsta Mola mola nazvana u raznim jezicima kao Headfish ili Ocean sunfish.</p><p>Bucnji mogu narasti preko 3 metra, a ove su ribe raširene su po svim oceanima. Hrane se meduzama i žive na dubinama do 1000 metara, a o njima je poznato i to da često iskaču iz vode kako bi se riješile parazita.</p><p>Upravo je ova riba to na što su u subotu turisti naišli na ušću rijeke Kennett na jugozapadnoj obali Viktorije u Australiji. Cath Rampton i njen suprug Tom, koji su oboje veterinari, bili su šokirani ugledavši ribu koju nikad prije nisu vidjeli, i još tako ogromnu.</p><p>- Bila je dugačka i široka oko dva metra. Nikada prije nismo vidjeli nešto takvo. Izgledalo je poput izvanzemaljca iz daljine - rekli su za<a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8566503/Sunfish-Victorian-coast-leaving-tourists-stunned-alien-appearance.html"> Daily Mail.</a></p>