J.Lo otkrila što je sve radila da bi zablistala na dodjeli Oscara

Jennifer Lopez (49) bila je jedna od najbolje odjevenih na ovogodišnjoj dodjeli Oscara. Zablistala je u 'metalik' haljini Toma Forda, koju je upotpunila jednostavnom frizurom inspiriranom starim holivudskim glamurom i 'smokey eye' makeupom kojim je naglasila oči.

POGLEDAJTE KAKO SE SPREMALA ZA OSCARE:

Lopez je naime veteranka crvenog tepiha, i ponovno je zasjala u svojem klasičnom stilu. Budući da je izgledala kao da je s druge planete, obožavatelje je oduševila videom kojeg je objavila na Instagramu. U njemu je naime pokazala koliko je truda uloženo da se dobije takav glamurozan izgled i da on ipak nije 'pao s vedra neba'.

Foto: Instagram/jlo

U videu kojeg je nazvala "Priprema za Oscare s mojom ekipom", Jennifer je isprva bez šminke, i pokazuje korak po korak što je sve bilo potrebno da bi zablistala, počevši od makeupa, preko frizure, ispijanja osvježavajućeg napitka pa sve do odijevanja.

Stilisti su ju fenirali i lagano joj uvijali kosu, rašpali i uređivali nokte, a birala je i kako želi biti našminkana na tabletu. Malo ju je šminkala ekipa, no neke je poteze kistom povlačila i sama, uz to se dobro zabavljajući, čak i 'plešući' na stolcu. Dok je na početku videa izgledala umorno, kad je cijela priprema bila gotova, presvukla se u haljinu i pokazala potpuno novi look. Ekipa je slavila povikom: "Uspjeli smo!"

Foto: Instagram/jlo

- Kad pomislim na Oscare, mislim na J.Lo – rekao je jedan od članova ekipe u videu. Iako nije bila nominirana za Oscara, sva su svjetla reflektora bila usmjerena na nju. Na crveni tepih došla je u pratnji Alexa Rodrigueza koji se pojavio u neutralnoj crno-bijeloj kombinaciji. Na Instagramu se našalio da izgleda kao konobar naspram Jennifer. Pohvalio se fotkom s njom uz tekst: "Ogledalce, ogledalce, tko ima najseksi pratnju?"

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL Nakon Oscara, Rodriguez je snimio njihov razgovor u limuzini i objavio ga na društvenim mrežama. Govorio je da je jako uzbuđen jer su to njemu prvi Oscari, a Jennifer je već iskusna u tome.

On je naime cijelo jutro ispitivao fanove treba li obući bijeli ili crni sako, bijeli ili crni sat, niske ili visoke cipele i onda su pratitelji glasali. Alex i J.Lo su nakon Oscara komentirali i kako su drugi bili obučeni. Njemu je super bio Pharrell Williams, a njoj Lady GaGa, iako je kolegijalno pohvalila sve dame da su bile divne. Večer su završili također sa stilom - koktelima.

Foto: Lucas Jackson/Reuters/Pixsell

Tema: 100% prirodno