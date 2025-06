'Ja sam seks surogat, evo kako učim ljude seksu i što se sve događa na mojim seansama'

Kaly Miller već 15 godina radi kao seksualna surogat partnerica, pomažući pojedincima i parovima da razviju zdraviji odnos prema intimnosti.

Foto: 123RF

U Velikoj Britaniji, otprilike jedan od osam odraslih u dobi od 26 godina nikada nije imao spolni odnos, podatak koji je, čini se, u porastu. Ta je tema ovih dana dodatno došla u fokus javnosti zahvaljujući novom reality showu Virgin Island, koji je izazvao podijeljene reakcije gledatelja, ali i otvorio važne razgovore o seksualnosti, bliskosti i emocionalnom sazrijevanju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:48 Spavačica | Video: 24sata Video

Format emisije temelji se na okupljanju dvanaestero odraslih osoba koje nikada nisu imale seksualno iskustvo, a smješteni su u luksuzni retreat u Hrvatskoj gdje, uz pomoć terapeuta i stručnjaka, rade na vlastitim blokadama vezanima uz bliskost i tijelo. Među njima su i seksualni surogat partneri, stručnjaci koji kroz strukturirane seanse, uključujući fizički kontakt, pomažu klijentima u prevladavanju intimnih prepreka.

Iako je emisija dala samo kratki uvid u svijet seksualne surogat terapije, gledatelji su postavljali razna pitanja: Što se zapravo događa tijekom tih susreta? Po čemu se to razlikuje od seksualnih radnica? I što ako se klijent emocionalno veže za svog terapeuta? Jedan ju je, tvrdi Kaly, čak i zaprosio.

Dodir kao početak

Kaly objašnjava da su prvi koraci usmjereni na izgradnju povjerenja i istraživanje dodira, često potpuno nepoznatog iskustva za njezine klijente.

Foto: 123RF

- Ako radim s muškarcem koji je djevac, njegov odnos prema seksu temelji se isključivo na vlastitim rukama i pornografiji. Kada osjeti moj dodir, često mu je neugodan, nije toliko snažan, nije poznat, i nema kontrolu nad situacijom. Potrebno je puno vremena da se kroz nježan i nenametljiv dodir ponovno poveže s vlastitim tijelom - kaže Kaly.

Tijekom tog procesa klijenti mogu osjetiti niz tjelesnih i emocionalnih reakcija – od utrnulosti i nedostatka uzbuđenja do preuranjene ejakulacije.

Skidanje i povjerenje

Jedan od ključnih trenutaka je trenutak skidanja – fizičkog, ali i psihološkog.

- Kada se osoba osjeti sigurno, povjerenje se mijenja. To ne znači da odmah ide prema seksu, često je riječ o sitnim vježbama koje klijentu pomažu da izrazi svoje želje. Igra poput ‘Simon kaže’ može biti iznimno korisna jer kroz igru klijent vježba korištenje vlastitog glasa i otkriva što zapravo želi - objašnjava.

Kaly koristi i „Kotač pristanka“ – alat koji kroz kratke, strukturirane vježbe pomaže razlikovati tipove dodira (primanje, davanje, dopuštanje i uzimanje) i jača osobne granice.

Oralni seks i emocionalna zbunjenost

- Naravno da se dotičemo i oralnog seksa, klijentima pomažem da postanu pažljiviji ljubavnici. Ali oralni užitak često izaziva zbunjenost. To je područje koje je snažno povezano s osjećajem ranjivosti, pa čak i emocionalnog vezivanja, jer su usta mjesto našeg prvog povezivanja u djetinjstvu - pojašnjava Kaly.

Foto: 123RF

Terapijski proces odvija se korak po korak. Prije nego što dođe do penetracije, radi se na kontaktu tijela kroz rublje, kako bi klijent naučio kako se kretati, izražavati i komunicirati.

- Mnogo mojih klijenata znanje o seksu crpi isključivo iz pornografije. Zato je potrebno sve dekonstruirati, od navike masturbacije do stvarnog tjelesnog kontakta. Seks nije nešto što se ‘izvodi’, već nešto što se dijeli - kaže.

Emocije i granice

Kaly naglašava da je u njenom radu emocionalna povezanost neizbježna.

- Volim svakog svog klijenta – ali ne na način kako to ljudi zamišljaju. Često me klijenti idealiziraju, jer predstavljam ženu koja ih prihvaća i vodi kroz važan proces. No uvijek jasno postavim granice, oni se zaljubljuju u sliku koju predstavljam, a ne u mene kao osobu - priča Kaly.

Prisjeća se jednog klijenta koji ju je zaprosio, i drugog koji joj je za Valentinovo donio cvijeće i darove – dok je njezin tadašnji partner tvrdio da taj praznik ‘nema smisla’.

Foto: 123RF

Ona nije seksualna radnica

Iako javnost često ne razlikuje surogat terapiju od rada seksualnih radnica, Kaly ističe jasnu razliku.

- Ne prodajem seks. Ne nosim donje rublje, ne šminkam se, ne nosim štikle. Ne nastupam, već radim edukaciju kroz iskustvo. Ne možeš kupiti povezanost, prihvaćanje, osjećaj pripadnosti i ljubavi prema sebi. A to je ono što klijenti kod mene dobiju - kaže.

Kaly radi s najviše pet muških klijenata istovremeno – ili deset, ako ubrojimo parove i žene – i održava seanse samo 10–15 dana mjesečno, kako ne bi došlo do emocionalnog ili seksualnog izgaranja. Cijena jednosatne seanse počinje od oko 300 eura, piše Tyla.com.