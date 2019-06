‘Ja sam u pravu, a ti u krivu’ neće riješiti probleme u vezi

Glavni sastojci potrebni za održavanje uspješne i trajne veze su ljubav, strast i predanost. Najznačajniji su, ali bez određenih vještina čak i najposvećeniji partneri mogu se upustiti u svađe i nadmetanja koji vode razočaranju.

Autorica i psihologinja Julia Colwell napisala je praktičan vodič “The Relationship Skills Workbook: A Do-It-Yourself Guide to a Thriving Relationship” za izgradnju svjesnog partnerstva koje se temelji na suradnji i povjerenju. Kad tek krenemo u vezu, osjećamo se kao da smo u ekstazi. Zaljubljeni smo i, kako bi se reklo, “u sedmom nebu”.

- Ti osjećaji kratko traju te se brzo zamijene svađama i nadmetanjem - tvrdi Colwell i dodaje da kad više u vezi ne osjećamo lakoću i živahnost, uključi nam se alarm i počnemo poduzimati nešto kako bismo to promijenili.

Svađanje među partnerima nije nešto novo i nepoznato, dio je svake veze. Ali vjerojatno ni sami nismo svjesni da se svađanjem zapravo odvajamo od partnera i zajedničke intime. No postoji rješenje i za to, samo trebate duboko udahnuti i promisliti prije nego što kažete nešto što bi moglo potaknuti svađu. Razmislite, biste li radije bili u pravu ili sretni? Većina ljudi u vezi pokušava probleme riješiti strategijom ‘ti si u krivu – ja sam u pravu’.

Rješavanje problema na ovaj način može s vremenom postati toksično za vezu i svađe mogu samo jako eskalirati. Umjesto da pričate s partnerom kao da ga napadate, pristupite mu tako da ne dođe do svađe. Primjerice, umjesto da kažete: ‘Tvoji prijatelji me ne vole’, to možete reći: ‘Bojim se da više pažnje pridaješ svojim prijateljima nego meni’. Uvijek partneru pristupite s razumijevanjem i pogledajte situaciju iz više perspektiva kako ne biste započeli svađu i kasnije zažalili.