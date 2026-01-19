Obavijesti

Jackie Kennedy Onassis bila mu je najslavnija muza - Valentino ostavio bezvremensko nasljeđe

Valentino Garavani preminuo je u 94. godini, ostavljajući neizbrisiv trag u svijetu visoke mode. Njegova djela i danas očaravaju ljubitelje stila i elegancije širom svijeta. Od crvenih haljina koje su obilježile crvene tepihe, preko bijelih vjenčanih haljina poput one koju je nosila Jacqueline Kennedy Onassis, do raskošnih couture kreacija za slavne žene poput Audrey Hepburn, Julije Roberts, Zendaye i Cate Blanchett, Valentino je svaku kolekciju pretvarao u pravo umjetničko djelo
FILE PHOTO: Veteran Italian fashion designer Valentino Garavani poses during the opening of his exhibition at the Ara Pacis Museum in Rome
Valentino Garavani debitirao je svojom prvom couture kolekcijom 1962. godine, trenutkom koji ga je lansirao u svijet visoke mode i učinio besmrtnim zahvaljujući jednom simboličnom koloritu, crvenoj. Preciznije, „Valentino crvena“, boja koja će zauvijek postati zaštitni znak modne kuće. | Foto: ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS
