Jackie Kennedy Onassis bila mu je najslavnija muza - Valentino ostavio bezvremensko nasljeđe

Valentino Garavani preminuo je u 94. godini, ostavljajući neizbrisiv trag u svijetu visoke mode. Njegova djela i danas očaravaju ljubitelje stila i elegancije širom svijeta. Od crvenih haljina koje su obilježile crvene tepihe, preko bijelih vjenčanih haljina poput one koju je nosila Jacqueline Kennedy Onassis, do raskošnih couture kreacija za slavne žene poput Audrey Hepburn, Julije Roberts, Zendaye i Cate Blanchett, Valentino je svaku kolekciju pretvarao u pravo umjetničko djelo
Valentino Garavani debitirao je svojom prvom couture kolekcijom 1962. godine, trenutkom koji ga je lansirao u svijet visoke mode i učinio besmrtnim zahvaljujući jednom simboličnom koloritu, crvenoj. Preciznije, „Valentino crvena“, boja koja će zauvijek postati zaštitni znak modne kuće.
| Foto: ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS
Foto: ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS
| Foto: ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS
Kroz desetljeća Valentino je dizajnirao haljine i vjenčanice za ikone poput Elizabeth Taylor i Jacqueline Kennedy, te večernje haljine za legendarne dame poput Diane Vreeland i Sophie Loren. Njegove kreacije krasile su najveće zvijezde Hollywooda sve do službenog povlačenja 2008. godine.
| Foto: Profimedia
Godine 1968. Valentino Garavani predstavio je svoju legendarnu All White kolekciju, poznatu i kao “Collezione Bianca”. Haljina iz ove linije postala je ikonična kada ju je Jacqueline Kennedy nosila na svom vjenčanju s Aristotleom Onassisom.
| Foto: Instagram
Taj trenutak ne samo da je učvrstio Valentinov međunarodni ugled, nego ga je i učinio omiljenim dizajnerom visokog društva i slavnih.
| Foto: Instagram
Dizajn haljine odražavao je Valentinoovu sposobnost spajanja jednostavnosti i sofisticirane elegancije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Tijekom 2000-ih Valentino Garavani nastavio je ostavljati neizbrisiv trag na crvenim tepisima, posebno na dodjelama Oscara. Julia Roberts nosila je 2001. godine crno-bijelu Valentino haljinu dok je primala svoju prestižnu nagradu.
| Foto: Instagram
Haljina je kombinirala elegantnu crnu suknju s bijelim gornjim dijelom, stvarajući sofisticiranu i klasičnu kombinaciju koja je brzo postala jedna od najikoničnijih haljina crvenog tepiha u povijesti.
| Foto: Instagram
Četiri godine kasnije, Cate Blanchett zablistala je u svilenoj žutoj Valentino haljini na dodjeli Oscara 2005. Ova kreacija, poznata po savršeno padajućem materijalu i elegantnom kroju, brzo je postala klasik i često se navodi kao jedna od najljepših haljina u povijesti Oscara.
Dok su Roberts i Blanchett pokazale različite interpretacije Valentino stila, klasičnu eleganciju i moderni glamur, obje haljine potvrđuju bezvremenski utjecaj dizajnera na crveni tepih i visoku modu.
Tijekom desetljeća Valentino Garavani kreirao je nezaboravne couture haljine za zvijezde poput Anne Hathaway, Zendaye i Florence Pugh.
Od raskošnih bal-gown haljina do modernih reinterpretacija klasika, svaka kreacija odiše elegancijom, luksuzom i besprijekornim stilom.
| Foto: Armando Flores
Valentinoova signature crvena haljina prvi je put predstavljena 1959. godine i od tada je simbol modne kuće.
| Foto: Profimedia
Ova prepoznatljiva crvena boja, poznata kao „Valentino crvena“, redovito se pojavljuje u svakom kolekcijskom ciklusu, predstavljajući luksuznu ženstvenost i sofisticiranost koja je postala zaštitni znak brenda.
| Foto: Profimedia
PM23 Fondazione Valentino u Rimu čuva nasljeđe jednog od najvećih modnih dizajnera svih vremena, a posebna pažnja posvećena je njegovim crvenim haljinama, simbolu glamura, luksuza i bezvremenske elegancije.
| Foto: Profimedia
Ova galerija vodi nas kroz najpoznatije trenutke crvenih tepiha koje su krasile Valentino kreacije, od klasičnih vintage haljina do modernih couture komada koje su nosile najveće zvijezde svijeta.
| Foto: Profimedia
Svaka haljina priča priču o eleganciji, besprijekornom kroju i pažljivo odabranim materijalima, potvrđujući Valentinoov bezvremenski utjecaj na visoku modu i crvene tepihe širom svijeta.
| Foto: Profimedia
