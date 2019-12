Jahala posve gola po gradu u Velikoj Britaniji - otkrila zašto

Kako bi istaknula važnost nošenja kacige tijekom jahanja, studentica veterine Georgie Grace (19) iz Coventryja u Velikoj Britaniji skinula se posve gola. Na sebi je ostavila samo čizme i kacigu.

Potom je sjela na konja i projurila ulicama grada na iznenađenje mnogih mještana. Dobila je nadimak Lady Godiva - po ženi iz lokalne stare legende koja je jahala gola Coventryjem. Foto: Georgie Grace/CATERS NEWS

Na ovaj podvig se odlučila nakon što je vidjela takvu Facebook kampanju organiziranu na Novom Zelandu.

- Mislila sam kako je to vrlo zanimljivo - osoba koja je objavila rekla je da neki ljudi i danas jašu bez kacige i koliko to može biti opasno. Podijelila sam post na svojem Facebook profilu i napisala: 'Ako ova objava dobije preko 100 lajkova,i ja ću to napraviti, skinuti se', i to sam učinila. Čak i ako nekolicina ljudi to zapamti, isplatilo bi se - rekla je.

Nakon što je projahala gola gradom, svoje razgolićene fotke objavila je na Facebooku, prenosi Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: