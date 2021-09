Kad je Erin ostala trudna s dečkom Chrisom, njih dvoje nisu bili u stabilnoj vezi. Znala je da ne može biti majka, smatrala je da je premlada, a nije ni bila spremna na to. Planirala je napraviti abortus, no predomislila se.

Ipak je svog sina odlučila dati na posvajanje. Mališan je ubrzo stigao u obitelj koja ne željela dijete, no posvojenje je bilo jedino rješenje. Danas je Erin udana žena, majka dvoje djece koju odgaja sa suprugom.

Istaknula je kako se nada da će njezino prvo dijete, kad navrši 18 godina, poželjeti upoznati vlastitu majku.

Ovo je njezina ispovijest:

Bila sam na studiju te ni približno nisam bila spremna postati majka. Život mi je tada bio pomalo neuredan, iako nije tu bilo ni droge ni alkohola. Naprosto sam osjećala da će djetetu biti bolje s nekim drugim. Otišla sam u Centar koji pomaže mladim ženama u borbi s depresijom, poremećajem prehrane te neplaniranom trudnoćom. No, prije toga sam Chrisu rekla kako sam napravila abortus.

No, onda sam mu ipak priznala da sam i dalje trudna. 'Hej, ja sam u Louisiani, trudna sam i dalje, nisam abortirala. Je li to tebi u redu?'.

Chris je i sam posvojeno dijete te je na kraju pristao da damo dijete na posvajanje.

- Da mene moji roditelji nisu usvojili, ne znam što bi bilo sa mnom - rekao je.

Nakon razmatranja, odlučila sam se za polu-otvoreni tip usvajanja te izabrala obitelj iz Teksasa. Osjetila sam povezanost s njima, bili su puni ljubavi. No, tu je došlo do problema, odnosno Chrisov otac je želio skrbništvo. No, Chris ga je osobno odgovorio od toga.

Imali smo sporazum, da mi prvih pet godina šalju informacije i fotografije sina. Iako mi je bilo teško, podsjećala sam se na to da sam to izabrala s razlogom, da ima život kakav zaslužuje, piše Country Living.