Jan Bolić napisao petu knjigu: Motiviraju me oni koji me prate

Kao i prethodnih četiri i svoju petu knjigu, riječki pisac Jan Bolić napisao je jednim i jedinim prstom kojeg može pomicati, neumorno tipkajući na ekranu svog monitora. Riječ je o fiktivnom kriminalističkom romanu naslova 'Štakori', u izdanju zagrebačke Beletre, u kojem se Bolić bavi slučajem ubojstva, zalazeći u podzemlje lučkog grada koji teče.

Ukratko, u njemu Jan opisuje događaje vezane za kišnu noć u Matuljima, u kojoj su na rubu šume pronađene dvije teško pretučene djevojke od kojih jedna preživljava dok druga podliježe ozljedama. Slučaj preuzima američki inspektor Monroe, koji je došao raditi u Rijeku u kojoj je kao dječak provodio ljeta. Iako se u svom najnovijem romanu riječki pisac bavi slučajem ubojstva, sam zločin manje je važan od vječito aktualnih društvenih problema poput korupcije, droge, prostitucije, beskućništva i ljudi koji žive na margini, tj. borbe između dobra i zla, koje u romanu opisuje.

Istaknimo pri tom kako je inspirativni Jan u posljednjih šest godina, u kojima se u konačnici ozbiljno i intenzivno posvetio pisanju, izdao čako 5 knjiga, od kojih je posljednja drugi roman u kojem navedeni inspektor dolazi riješiti kriminalistički slučaj u Rijeci.

- Da, nije to malo, šest godina, pet knjiga. Uložio sam puno truda, energije, vremena, strpljenja i odricanja u ovu knjigu. Vrijedi samo ako daš sve! I to mi je uvijek podsjetnik kad mi padne motivacija kao što su mi podsjetnik i svi divni ljudi koji me prate. Ipak imam odgovornost prema njima. Obilježavam i slavim - istakao je neumorni Jan slaveći 1. promociju najnovijeg romana u Zagrebu gdje su ga studenti jedne poslovne škole obradovali tortom od jagoda.

- Zaista sam zahvalan svim ljudima koji me prate i koji mi daju ogromnu podršku. Bez njih ne bih ništa mogao. Bez njih sve ovo što radim ne bi imalo smisla - zahvalio se tom prilikom velikodušni Jan, koji kao svoju najdražu knjigu izdvaja onu 4., objavljenu 2020. pod naslovom 'Život koji želiš živjeti'.





Kao kulisa za pisanje ovog puta poslužio mu je sam grad Rijeka, osobito nekadašnja tvornica papira Hartera, gdje je snimljen i video o istoimenom romanu.

- Inspirirao me grad i društvo u kojem živim. Rijeka ima jako puno napuštenih lokacija koje su mi savršeno poslužile za kulisu priče koju sam stvarao. Hartera, ta zgrade nekadašnje tvornice papira, kao i podzemlje grada koji teče, bile su glavni izvor nevjerojatne inspiracije. No najviše me inspiriralo društvo u kojem živim, a koje je prepuno nepravde i zla. Nitko više ne mari ni za koga. Samo su važne pozicije i novac. Novac daje moć, a oni koji imaju tu moć gaze sve pred sobom. Nažalost, naše društvo je prepuno toga. U romanu se vodi borba između zla i dobra. Pravde i nepravde. Oni jači gaze one slabije - objašnjava Jan, koji je ovu knjigu pisao oko dvije godine.

- Bio bih ja i prije gotov, ali sam negdje na pola izgubio volju. Zasitio sam se kriminalistike i počeo pisati četvrtu knjigu, o životu, koju sam i objavio (2020). prije ovog romana. Tek kasnije, kada sam se ponovno uhvatio romana, imao sam problema. Sve sam zaboravio i trebalo mi je da se opet vratim u taj svijet - šaljivo priča duhoviti Jan najavljujući i riječku promociju romana 1. lipnja na terasi Teatro lounge bara u Verdijevoj ulici.

'Štakori' su njegov drugi kriminalistički roman kojeg je, kaže, pisao kao i svaku knjigu, kao i sve što čini, a to je da se sasvim i potpuno preda.

Podsjetimo, nadahnuti Bolić od malih nogu boluje od progresivne bolesti spinalne mišićne atrofije tipa 2, zbog koje ne može pomaknuti gotovo nijedan dio tijela osim jednog prsta kojim od svoje 15. godine neumorno piše impresivna književna djela. Tijekom cijelog života ovisi o bezuvjetnoj ljubavi svoje brižne majke i bake, koje o njemu predano brinu i najveća su mu podrška u svemu što radi. Srećom, njegovo stanje poboljšalo se otkad prima odgovarajući lijek oko kojeg su se svojedobno lomila koplja dok u konačnici nije odobren u Hrvatskoj.

- Već skoro dvije godine primam lijek Risdiplam. To je sirup koji uzimam svaki dan. Dobrog je okusa tako da to nije problem. Ima pomaka i jako sam sretan da ih ima jer sam svojedobno čak i sam sumnjao u taj pomak. No, nakon mjesec dana uzimanja lijeka već sam primijetio da mi je vrat jači, a također i nogu mogu više pomaknuti. I to je zaista veliki pomak za ovu bolest koju imam. To su nekome mali, ali u ovoj bolesti zaista veliki pomaci. Kasnije sam primijetio da mi je i šaka malo jača, ujedno i stisak. Poboljšao mi se apetiti i probava bolje radi. Lijek sigurno funkcionira čak negdje gdje ni ne osjetim. Usporava bolest. A to je zaista čudo - zaključuje vedri Jan još jednom ističući kako je pisanje njegov poziv i nešto bez čega ne bi mogao zamisliti život.

- Moja životna misija je upravo to. Kroz pisanje potaknuti i motivirati ljude da i oni počnu živjeti vlastite, sretnije i zahvalnije živote. Nemojte nikada odustati od svojih snova. Nemojte nikada potratiti vrijeme na nešto što vas ne čini sretno i zadovoljno - njegova je poruka svima.

