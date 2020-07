Jane Birkin, po kojoj je nastala najskuplja torba na svijetu, oduvijek najviše voli - cekere

Njezin stil je suprotan od luksuznog, ona je oduvijek bila casual, hipi cura predivnog, ležernog stila, a torba koja danas nosi njezino ime nimalo se ne uklapa u njezinu priču

<p>Jane Birkin, model i glumica englesko-francuskog porijekla (rođena je u Londonu), oduvijek je bila boho djevojka, zaljubljena u cekere, koje je gotovo stalno nosila, ne samo danju, već i na večernja događanja. Pletena torba karakterizira stil urbane cure koja se nije odvajala od kompaktne torbe koje nerijetko ukrašene maramom.</p><p>Njezino ime dobila je Hermès torba kad se u slučajnom razgovoru s direktorom brenda, u avionu početkom 80-ih, požalila kako nema dobru torbu za putovanja. Tada je direktor Jean-Louis Dumas odlučio da novoj kreaciji ime bude - Birkin.</p><p>Jane je u to vrijeme već bila slavna, no<span> njezin je stil bio jednostavan, casual, u znaku minica, trapezica i laganih majica.</span></p><p><span>Iako je i danas, kad ima 73 godine, Jane ljubiteljica više hipi stila, torba njezinog imena, od kojih su neke ukrašene dijamantima, doseže cijenu do 3 milijuna kuna. Kontrast u stilu sve je veći, jer Birkinica je danas jedna od najvećih investicija, a osoba čije slavna torba nosi ime je i dalje - jednostavna i klasična. </span></p><p><span>Jane sama ne dobiva novac od prodaje </span>Hermès torbe, već je dogovor da ih ona dobiva od kompanije besplatno, odnosno u zamjenu za njezino ime, objavio je <a href="https://www.townandcountrymag.com/style/fashion-trends/g10262999/hermes-birkin-bag-facts/">Town and Country.</a></p><p>Godišnje dobiva određenu svotu koju Jane donira dobrotvornoj udruzi po želji. Ipak, cekeri su torbe njezinog omiljenog stila.</p><p>Birkin ima samo 5 Birkinica koje nosi dok ih ne istroši, no kombinira ih s dnevnim outfitima, neopterećenog, neglamuroznog stila, za razliku do same kreacije koja danas ima super luksuzan imidž.</p>