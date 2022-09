Jao! 'Odlučila sam obojiti tepih, i uštedjeti, a uništila sam kuću'

Melissa Ashleigh iz Velike Britanije priznala je na TikToku koliko je pogriješila kad je odlučila pofarbati stare tepihe umjesto kupiti nove. željela je uštedjeti novac, ali je umjesto toga napravila 'svinjac'.

POGLEDAJTE VIDEO Trik za čišćenje tepiha:

Tepisi na katu kuće i na stubištu su bili sivkasti, a ona ih je poželjela pobojati u crnu. Nije spomenula s čime je to radila, iako je to važan podatak za ovu priču, no u videu se vidi kako ih prska s nečim.

Rezultat je bio katastrofa, a uspjela je bojom uništiti i okolne zidove. Sad će, kaže, stare tepihe morati iščupati.

Komentara uz njezinu objavu bilo je raznolikih, a ljudi su se uglavnom čudili ideji i načinu rada.

