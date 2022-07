TREBA VIDJETI Živio sam neko vrijeme u Tokiju, ovih 10 stvari me iznenadilo

Odrastao sam u Sjevernoj Irskoj i preselio sam se u Tokio 2018. Engleski se ovdje rijetko govori, tako da je poznavanje japanskog jako važno. Iako sam već putovao Azijom, iznenadile su me neke kulturološke razlike, kaže autor David McElhinney.

Proveo je značajan dio svog odraslog života u istočnoj Aziji. Nakon odrastanja u Sjevernoj Irskoj, selio se u Kinu i Australiju, putujući jugoistočnom Azijom kad god je, kako kaže, imao priliku.

Kada se preselio u Tokio 2018., imao je nekakvu ideju o tome što može očekivati.

- Ali veliki gradovi, osobito oni tako dinamični, složeni i višestruki poput japanske prijestolnice uvijek donose nova iznenađenja - kaže David.

Evo 10 neočekivanih stvari koje je naučio nakon preseljenja u Tokio:

Vlakovi su gotovo nečujni unatoč tome što su krcati putnicima

Vlakovi u Tokiju poznati su po tome što su prepuni. Profesionalni 'gurači', koji se na japanskom nazivaju 'oshiya', u kapama i bijelim rukavicama guraju putnike u vagone podzemne željeznice kako bi ubacili što više ljudi. Ova strka se često događa tijekom radne gužve i može biti vrlo neugodna.

Iako su vlakovi često vrlo puni, šokantno su tihi.

Neki putnici koji sjede spavaju tijekom putovanja, pa povremeno se može čuti neobično hrkanje kako odjekuje vagonom. Ali prema iskustvu autora, čini se da jedva itko govori, jede ili izaziva bilo kakve smetnje.

Vlakovi prestaju voziti oko ponoći

Davidova prva kuća na području Tokija bila je u Chibi, prefekturi sjeveroistočno od centra grada. Iako je bio dobro povezan s glavnim gradom, obično mu je trebalo sat ili više da stigne kući iz središta grada. U Tokiju vlakovi prestaju voziti oko ponoći. Kad je izlazio i živio u Chibi, često bi propustio posljednji vlak z kući, koji je polazio u 23:30.

- U više navrata morao sam izdvojiti najmanje 100 dolara za taksi ili se skloniti u karaoke sobu dok vlakovi ne počnu prometovati oko 5 ujutro - ističe.

Grad je toliko napučen da je teško naći privatnost

S oko 14 milijuna ljudi koji žive u Tokiju, pronalaženje privatnosti može biti izazovno. Glavne autoceste i komercijalne četvrti pune su - od zore do sumraka. Prepune željezničke postaje izazivaju tjeskobu tijekom špice i vikendom. Čak su i uličice i stambene ulice rijetko bez barem nekoliko šetača, trkača ili biciklista.

Nedostatak privatnosti i tišine širi se i u domovima.

- Živio sam u nekoliko kuća ili stanova u Tokiju i svi su imali zidove tanke poput rižinog papira. Činilo mi se neizbježnim prisluškivanje mojih susjeda i očekujem da i oni mogu čuti moje razgovore - kaže David.

Ako iznajmljivači žele više prostora, trebali bi biti spremni to platiti

- Kada me prije par godina mama posjetila u Tokiju i ušla u moj stan, njene prve riječi bile su 'Je li to to?'. Nije pokušavala biti nepristojna, morao sam se zadovoljiti stanom u kutiji za cipele jer sam, kao i mnogi drugi, želio živjeti u središtu Tokija - ističe autor.

To je jedan od najskupljih gradova na svijetu za život, posebno kada je riječ o nekretninama za iznajmljivanje.

Mnoge lokalne trgovine prihvaćaju samo gotovinu

Japan ima globalni imidž kao visokotehnološki, futuristički grad, pa iznenađuje njegovo kontinuirano oslanjanje na gotovinu. Kad je tek došao u Tokio, David je stalno podizao japanske jene s bankomata kako bi mogao plaćati u trgovinama i restoranima. Čak su se i računi, poput računa za režije i godišnje boravišne pristojbe, morali plaćati papirnatim novcem.

Pandemija je ubrzala korištenje digitalnih sustava plaćanja u nekim dijelovima grada. No, neke starije tvrtke bile su otpornije na promjene.

Mnogi kafići se ne otvaraju se do kasno ujutro

- Moj lokalni kafić, koji također koristim kao uredski prostor, ne otvara se prije 14 sati radnim danima, a navečer se pretvara u bar, što je puno drugačiji poslovni model nego što sam navikao viđati u drugim zemljama - napominje autor.

Nakon što se smjestio u Tokiju, shvatio je da je uobičajeno da kafići i barovi otvaraju svoja vrata oko 10 ili 11 sati, što je po njegovom mišljenju ipak nekoliko sati prekasno.

Postoje iznimke, naravno. Neka se mjesta otvaraju ranije, ali nije ih uvijek lako pronaći.

Japanska kuhinja je opširnija i raznovrsnija nego što sam očekivao

Kad se doselio u Japan, naučio je da se japanska kuhinja proteže dalje od sushija i ramena. Tokio je grad s najviše restorana s Michelinovim zvjezdicama na svijetu, s više od 200 koji čine popis vodiča za 2021. Ima ih u rasponu od pečene piletine na žaru ('yakitori') do japansko-francuskih fusion bistroa, a mnogi od njih su pristupačni - osim što su ukusni.

Društveni bonton u Japanu je vrlo različit

Kad se obučavao za rad kao profesor engleskog u Tokiju, pitao je nekoliko svojih nadređenih je li u redu rukovati se sa svojim učenicima. Rekli su da jeste, ali uvijek je osjećao lagano oklijevanje u njihovim glasovima.

Kasnije je saznao da geste koje se uobičajeno koriste u predstavljanju na zapadu, poput rukovanja i zagrljaja, ne djeluju uvijek prirodno u japanskoj kulturi, koja općenito uključuje manje fizičkog dodira između stranaca ili poznanika.

Sada se zna nakloniti - što je tradicionalni pozdrav i znak poštovanja, prije nego što pruži ruku. U formalnijem okruženju, osoba se može predstaviti dajući svoju posjetnicu. Tada je pristojno prihvatiti ju objema rukama i suzdržati se od toga da je odmah stavite u džep, što može biti znak nepoštovanja.

Poznavanje malo japanskog pomaže

Tokio je globalni grad u zemlji koja ima treće najveće gospodarstvo na svijetu, tako da je nedostatak engleskog koji se govori neočekivan. Indeks znanja engleskog jezika organizacije Education First za 2021. rangirao je znanje engleskog jezika u zemlji na 78. mjesto u svijetu, iza drugih azijskih zemalja kao što su Singapur, Filipini, Malezija, Kina i druge. Mogućnost komuniciranja na japanskom ogromna je prednost u svakodnevnom životu u Tokiju.

Vrijeme može biti ekstremno i vrlo nepredvidivo

Vrijeme u Tokiju doista ima cijeli raspon, od užasno vrućih ljeta do ledeno hladnih zima. Temperature se mogu očitati kao blage, ali se često čine mnogo hladnije zbog suhoće zimskog zraka (vlažnost je obično oko 30%). Ljeti temperatura može jako skočiti, s vlagom koja se penje na oko 80%. Za osobu koja ima svijetlu put, ta ljetna poslijepodneva na suncu mogu biti nepodnošljiva. Osim uobičajenih vremenskih promjena, Tokio je iskusio i tajfune i potrese, donosi Insider.

