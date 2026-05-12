Japan je Disneyland za odrasle: Karaoke, mašine s igračkama i tematski kafići su im hit

Drugi dio mog dnevnika putovanja u Japanu donosi iskustva i doživljaje koji najbolje pokazuju što se tamo stvarno isplati vidjeti i doživjeti.

Spoj starog i novog

U jednom trenu ste među hrpom modernih nebodera, a u drugom pored drevnog hrama okruženog zelenilom. Istovremeno su toliko moderni, a opet toliko tradicionalni. Baš jedan zanimljivi spoj koji se ne viđa svugdje. Obično imate ili jedno ili drugo. U njihovim gradovima gejše prolaze pored poslovnih ljudi u odijelima. Futuristički vlakovi prolaze pored starih svetišta. To se najviše vidi u Kyotu, bivšem glavnom gradu. Tamo se između modernih cesta i trgovina nalazi tisuće hramova, bambusove šume i tradicionalne kuće. Dok Tokio predstavlja budućnost, Kyoto izgleda kao putovanje kroz vrijeme. Baš kao da su spojili prošlost i budućnost u jedno.

Kultura

Njihova kultura je također fascinantna. U Japanu većina ljudi kombinira više vjerovanja - šintoizam - tradicionalnu japansku religiju povezanu s prirodom, duhovima i precima, te budizam - fokusiran na mir, duhovnost i unutarnju ravnotežu. No Japanci ne doživljavaju religiju strogo. Primjerice, vjenčanja im imaju elemente šintoizma, sprovodi su budistički, vjeruju u rituale pročišćenja i talismane za sreću.

Japanski hramovi su posebno zanimljivi jer su puni rituala i simbolike. Ljudi tamo ne dolaze samo moliti, nego i tražiti sreću, ljubav, uspjeh... Ispred hramova se često nalazi ema - drvene pločice na koje ljudi pišu želje, molitve ili ciljeve. Tu su i omikuji - papirići sreće koji se izvlače u hramu. Na njima piše kakva vas sreća čeka: velika sreća, mala sreća, srednja sreća, obična sreća i nesreća. Ako dobijete lošu sreću, papirić morate zavezati na posebno mjesto u hramu kako biste "ostavili" nesreću tamo i spriječili da vas prati. Mi smo posjetile hrpu hramova, ali najviše se istaknuo Senso-ji - najstariji i jedan od najznačajnijih budističkih hramova u Tokiju, smješten u četvrti Asakusa. Tamo je nedvojbeno najviše ljudi, a meni je nekako baš prirastao srcu.

Također, kod njih je jako nepristojno jesti u hodu, a na tržnicama čak imaju i natpise za to. Nepristojno je i pričati u javnom prijevozu. Ako ste glasni, Japanci će vas odmah odmjeriti osuđujućim pogledom. Oni su u vlakovima uglavnom na mobitelima, a često i spavaju. U njihovu prometu su zanimljivi i semafori. Naime, kad je kod njih zeleno za pješake, semafori emitiraju ptičji pjev, a ne onaj agresivni zvuk na koji smo navikli u Hrvatskoj. Također, zvuk pjeva ptica pušta se i u metroima, a sve kako bi se radnicima smanjio stres i pomoglo slijepim osobama. U restoranima je također nepristojno dati napojnicu. Dobra usluga kod njih se podrazumijeva i već je uračunata u cijenu. Napojnica je kod njih uvreda.

Ceremonija čaja također je dio njihove kulture koji bi svatko trebao iskusiti. Mi smo išle u Maikoya Tea Ceremony u Kyotu. To je popularan kulturni centar koji nudi autentično iskustvo japanske čajne ceremonije (chanoyu) prilagođeno turistima.

Japanke su nas doslovno u deset minuta obukle u kimono, dale nam njihove čarape i japanke, složile nam frizuru i poslale nas na ceremoniju matcha čaja. To je bilo posebno iskustvo jer voditeljica cijele ceremonije korak po korak objašnjava kako se matcha pije, na što treba paziti... A dok to sve demonstrira, ima u sebi nevjerojatnu mirnoću i lakoću pokreta. Baš pravi zen i čista meditacija.

Disneyland za odrasle

Kad smo kod kulture, ne smijemo zaboraviti ni na njihovu kulturu animea i mangi. Sve njihove reklame su zapravo ti njihovi "crtići" i često koriste njih nego prave ljude. Doslovno iskaču iz ekrana na zgradama, na plakatima, na ambalažama. Svugdje su. Jednostavno, u tom Japanu kao da si u nekom zabavnom parku punom atrakcija. Dok hodaš ulicama Tokija imaš osjećaj kao da si u futurističkom filmu, animeu i zabavnom parku istovremeno. Gradovi su puni neonskih reklama, golemih ekrana, tematskih trgovina i neobičnih sadržaja koje je teško pronaći bilo gdje drugdje na svijetu.

Veliki hit su im i tematski kafići. U Japanu postoje Pokémon kafići, anime restorani, maid kafići u kojima konobarice glume likove iz animea (i zabavljaju usamljene Japance), ali i kafići sa životinjama poput capybara, sova ili ježeva.

Gradovi su prepuni gaming centara na više katova gdje ljudi svih godina igraju igrice, hvataju plišance u claw mašinama ili pjevaju karaoke do kasno u noć (to posebno obožavaju). Mi smo bile u kvartu Akihabara i on je prava meka za sve to. Isprobale smo i claw mašine i video igre te moram priznati da je stvarno bilo zabavno.

Tehnologija

S obzirom na to da je Japan jedna od tehnološki najnaprednijih zemalja u svijetu, ona je tamo uklopljena u svakodnevni život. Robot restorani i kafići odličan su primjer toga. Mi smo posjetile robot kafić/restoran u kojem robotima na daljinu upravljaju ljudi s posebnim potrebama tako da je i njima osigurano radno mjesto. Prvi robot s kojim smo pričale bio je onaj na ulazu kod kojega smo naručile piće. Zatim smo sjele i piće nam je poslužio drugi robot koji se vozio do nas i stao dok se približio stolu, pa smo same uzele naručeno. Treći robot s kojim smo komunicirale bio je mini robot koji je stajao za našim stolom. Priključile su nam se dvije djevojke koje su nas ispitivale odakle smo, što tu radimo, preporučile nam neka mjesta za obići, a na kraju su nas i uslikale za uspomenu. Roboti u Japanu često znaju raditi i u hotelima na recepciji, a negdje plešu ili čak vode show s laserima, glazbom i ekranima.

Međutim, glavni hit su i WC školjke! Dolaze s grijanim sjedalima, glazbom i raznim funkcijama. Osim što su nevjerojatno čiste, neke WC školjke se same otvaraju kad uđete u prostoriju i svijetle. Na njima ima opcije za pritisak tuša za čišćenje intimnih dijelova nakon nužde, a neke čak same puste vodu kad sve završite i ustanete. Ako se sramite biti na javnom WC-u, samo pritisnete gumb na kojem je nacrtana nota i u pozadini će se čuti žuborenje vode.

Male stvari koje su mogle biti bolje

U Japanu sam provela 12 (s letom 14) dana i iako je to bilo nevjerojatno iskustvo, imam osjećaj da nisam stigla vidjeti sve što zemlja nudi. Japan nije destinacija koju možete "odraditi" u kratkom putovanju jer stalno imaš osjećaj da nešto propuštaš. Sadržaja je jednostavno pregršt.

Također, vrlo malo ljudi služi se engleskim, a nekad nije bilo menija na engleskom pa smo se morale služiti Google prevoditeljem. Tako da možete zaboraviti da ćete se raspričati s nekim Japancem. Oni koji znaju engleski nisu baš raspoloženi za dublju priču sa strancima. U dućanima su ambalaže kompletno na japanskom pa isto sve moraš slikati da uopće znaš što si kupio.

Tu je bilo i dosta fizičkog napora. Sve se u Japanu svodi na puno hodanja, pogotovo u metroima gdje imate i puno stepenica, tako da smo svaki dan imale više od 20.000 koraka. Za punih 12 dana to je bilo sveukupno 254.722 koraka ili oko 180 kilometara. To je skoro kao da smo prepješačile put od Zagreba do Rijeke.

Još jedno, pomalo neugodno iskustvo bile su ptice u Kamakuri. Jako smo se veselile što ćemo vidjeti japansku obalu, ali te ptice (lunje) brzo su nam pokvarile dojam. Dok smo bile u jednom hramu, vidjele smo natpis: "Beware of kites. They will take your food and injure you". Iskreno, nismo to shvatile ozbiljno dok nismo došle na plažu. Bila ih je hrpetina i užasno su se jako glasale te nisko letjele. Strateški su se okupile - kraj dućana gdje ljudi jedu. Mi smo odlučile otići malo dalje kako bismo pojele ono što smo ponijele. Ali ubrzo nam je to pokvario jedan "kite" koji je sjeo na zgradu pored nas i promatrao nas (oni inače imaju jako oštar vid i vrlo brzo skeniraju hranu). Ubrzo su se tu stvorile i druge ptice te smo jednostavno odustale od plaže i otišle jesti na neko skrovito mjesto. Iako je u Kamakuri bilo zanimljivo, taj stres na plaži nam je malo pokvario dojam.