Japanci izumili perilicu za ljude: Opere vas i osuši za 15 minuta!

Video britanskog tabloida Daily Mail na Instagramu brzo je privukao pažnju i pokrenuo raspravu o futurističkoj kapsuli koja funkcionira kao "perilica za ljude". Snimka prikazuje nasmijanog muškarca u bijelom stroju nalik čahuri, a tekst objašnjava kako ovaj japanski izum pere i suši osobu za samo 15 minuta.

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Iza izuma stoji japanska tvrtka "Science" s proizvodom "Mirai Human Washing Machine", čija cijena doseže 385.000 dolara. Stroj obećava potpuno pranje i sušenje za 15 minuta pomoću tople vode, maglice i "tehnologije finih mjehurića" koja čisti kožu bez ribanja. Dok se korisnik opušta, senzori prate otkucaje srca, a umjetna inteligencija bira umirujuću glazbu i videozapise. Cilj nije samo oprati tijelo, već i "očistiti um".

Objava je izazvala lavinu komentara i podijelila publiku. Dok jedni u stroju vide veliku pomoć za starije i osobe s invaliditetom, drugi ga smatraju "vrhuncem lijenosti", ističući da se mogu istuširati i brže. Bilo je i duhovitih opaski, poput molbi da se radije izumi stroj za slaganje odjeće.

Od sajma do stvarnosti

Iako se čini futuristički, ideja ima korijene u prošlosti. "Perilica za ljude" privukla je pažnju na svjetskoj izložbi Osaka Expo 2025, no zapravo je moderna verzija sličnog izuma predstavljenog na istom sajmu 1970. godine. Upravo je taj prizor iz djetinjstva inspirirao predsjednika tvrtke Science, Yasuakija Aoyamu, da stvori naprednu verziju.

Zbog pozitivnog odjeka, tvrtka planira limitiranu seriju od 50-ak jedinica. Iako još nije za kućnu upotrebu, prve isporuke u ožujku 2026. namijenjene su ustanovama za njegu, potvrđujući svrhu pomoći osobama s poteškoćama. Među prvim kupcima su i jedan hotel te wellness resort, što ukazuje na primjenu u luksuznom turizmu.

Foto: Science

Bilo da je riječ o tehnološkom napretku za osobe s poteškoćama ili bizarnom luksuzu, "perilica za ljude" svakako je pokrenula raspravu o budućnosti osobne higijene i granicama udobnosti.



