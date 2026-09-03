Je li i vama tako? Četvrtinu Hrvata radni dan toliko iscrpi da nemaju snage za privatni život

Gotovo četvrtinu zaposlenika u Hrvatskoj posao potpuno iscrpi zbog čega nakon radnog dana nemaju energije za privatni život, dok 37 posto anketiranih ističe da im nakon posla ostaje energije tek za osnovne stvari, pokazala je anketa koju je provela Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka poznata po brendu MojPosao.

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U istraživanju, na uzorku od 300 ispitanika, u fokusu je bilo pitanje koliko energije zaposlenima ostaje nakon posla za obitelj, prijatelje, hobije i odmor.

Gotovo četvrtina ispitanika, njih 23 posto, navelo je da ih posao potpuno iscrpi, zbog čega nakon radnog dana nemaju energije za privatni život. O razini iscrpljenosti govore i komentari sudionika ankete. Dio njih navodi da na poslu provodi više od 12 sati dnevno, neki ističu da rade posao za dvoje, a jedan je ispitanik svoje stanje opisao kao “totalku”.

Najveći udio radnika, njih 37 posto, istaknulo je kako im nakon posla jedva ostaje energije za osnovne stvari. Drugim riječima, za obaviti nužne kućanske poslove, istuširati se, pojesti nešto i odmoriti se. Jedan od sudionika ankete opisao je da nakon posla “samo vidi krevet”, dok je drugi naveo da nakon smjene gotovo nema ništa od dana. U komentarima se ponavljaju umor, iscrpljenost i osjećaj da privatni dio života ostaje sveden na puko održavanje rutine.

S druge strane, 29 posto ljudi tvrdi da imaju energije nakon posla, ali puno manje nego što bi htjeli. Kod njih privatni život ne nestaje u potpunosti, ali je često ograničen umorom i smanjenim kapacitetom za aktivnosti koje bi željeli.

“S godinama sve više energije ulažem u posao”, napisao je jedan sudionik, dok drugi zaključuje da “rad s ljudima iscrpljuje”.

Na kraju, svaka deseta osoba (11 posto) istaknula je da nakon radnog dana ima dovoljno energije za sve što žele. Dio njih napominje kako u poslu pronalaze motivaciju i zadovoljstvo, a drugi pak poručuju da energiju za privatni život jednostavno moraju sačuvati, bez obzira na posao i okolnosti.