Je li moguće da neki ljudi donje rublje mijenjaju jednom tjedno?

Nakon što su ih nosili cijeli dan, gotovo polovica ljudi drugi dan obuće isti donji veš - a čak 13 posto ljudi je priznalo da nosi isti par gaća cijeli tjedan. Muškarci su gori od žena - 2.5 puta češće su oni ti koji nose iste gaće tjedan dana ili duže.

Foto: Fotolia

Većina ljudi je vezana uz svoj donji veš pa ih je 38 posto izjavio da imaju najdraži par gaća te da se ni ne sjećaju koliko dugo jer su ga kupili davno. Čak 46 posto je priznalo da kod kuće imaju i nose donji veš koji je star više od godinu dana.

Prema tvrtki Tommy John koja proizvodi rublje, to nije dobro i trebali bi baciti stare gaće, a nove kupovati svakih pola godine do godinu dana. Upozoravaju da gaćice sakupljaju bakterije koje dugoročno gledano mogu dovesti do gadnih infekcija.

Kad su u pitanju grudnjaci, Julia Mercer stručnjakinja za grudnjake i tehnička menadžerica u tvrtki Marks and Spencer kaže da je novi grudnjak najbolje kupiti svakih godinu dana, piše Mirror.